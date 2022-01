Analytik: Pozornosť rezortu školstva sa roztrieštila medzi veľa zmien

Bratislava 9. januára (TASR) - Za hlavné negatívum roka 2021 v školstve považuje analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak to, že pozornosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa roztrieštila medzi množstvo chirurgických zmien, ktoré majú len zanedbateľný vplyv na dlhodobú kvalitu školstva. Uviedol to v hodnotení roka 2021 v oblasti školstva pre TASR.



"Len náhodne spomeniem úpravu maximálneho počtu žiakov na prvom stupni alebo zmenu podmienok prijímania na stredné školy," povedal. Okrem toho sa ministerstvo podľa jeho slov pustilo do ďalšej snahy "lepšie z centra naplánovať" obsah vzdelávania pre všetky školy na Slovensku. "Momentálne niekoľko tímov na ministerstve školstva vymýšľa, ako predefinovať a prepísať štátne vzdelávacie programy z dvoch stupňov (1. - 4. a 5. - 9. ročník) na tri cykly (1. - 3., 4. - 5. a 6. - 9. ročník). Praktický vplyv tohto a podobných cvičení na každodenný chod škôl považujem za veľmi otázny," poznamenal.



Za veľké negatívum považuje analytik aj to, že množstvo zmien a investícií v školstve je poznamenaných požiadavkami z EÚ na dve priority v podobe digitálnej a zelenej ekonomiky. "Teda už sa nepozeráme na to, ako najlepšie použiť dodatočné euro v školstve, ale ako napasovať výdavky na vzdelávanie tak, aby nám ich odklepla Európska komisia," uviedol. Ako ďalej poznamenal, naďalej budú školy, ktoré nutne potrebujú nové a lepšie učebnice alebo učiteľov informatiky, ale dostanú digitálne balíčky stolných počítačov, tabletov a projektorov a s ktorými príde aj ďalšia vlna zatepľovania a výmeny okien.