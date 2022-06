Analytik: Rezort školstva má otvoriť vzdelávanie inováciám

Bratislava 16. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má upustiť od tradičného centralizovaného zmýšľania "jedno štátne kurikulum pre všetkých" a otvoriť vzdelávanie variabilite a inováciám. Tie môžu vznikať na decentralizovanej úrovni samospráv, škôl, súkromných zriaďovateľov a učiteľov. Tvrdí to analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak.



Poukázal na to, že momentálne sa na Slovensku realizuje obsahová reforma školstva a prepisujú sa štátne vzdelávacie programy. "Ministerstvo školstva sa netají tým, že inšpiráciu k tejto reforme čerpá aj z fínskeho školstva. Toto školstvo predstavuje výkladnú skriňu progresívneho smeru vzdelávania," uviedol.



Zároveň však doplnil, že často sa zjednodušujú interpretácia úspechov fínskeho školstva. Poukázal tiež na klesajúci trend výsledkov fínskych žiakov a na mnohé ďalšie problémy, ktoré sa vo fínskom vzdelávaní objavujú. "Tento vývoj vo Fínsku by mal byť varovaním pred tým, aby sme v slovenskom školstve vsadili všetko na jednu kartu," vyzval Chovanculiak.



Cieľom by podľa neho mala byť reforma školstva, ktorá nespočíva v presnom zadefinovaní správneho prístupu k vzdelávaniu, ale vo vytvorení inštitucionálnych podmienok, ktoré umožnia vznik kvalitných riešení zdola. "Nepotrebujeme správny výsledok, ale funkčný algoritmus, ktorý bude schopný generovať správne výsledky v rýchlo sa meniacom prostredí," dodal.