< sekcia Slovensko
Analytik: Rok 2026 bude rok úsilia o inkluzívne vzdelávanie
Kritizoval pritom, že ministerstvo školstva túto reformu nespomenulo medzi významnými zmenami pre rok 2026.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Rok 2026 bude pre analytika Centra vzdelávacích analýz (CVA) Michala Rehúša rokom úsilia o skutočné spustenie inkluzívneho vzdelávania. Považuje to za najvyššiu prioritu. Vyjadril však obavy v súvislosti so zmenou prideľovania finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení. Informovalo o tom CVA na sociálnej sieti.
„V tomto roku totiž začalo platiť, že ministerstvo školstva musí túto podporu aj zaplatiť. Doteraz táto povinnosť v zákone nebola,“ uviedol analytik s tým, že deti a mladí ľudia mali síce nárok na podporu, ale školy nemali nárok na peniaze na túto podporu. A tak inklúzia bola podľa neho do značnej miery len na papieri. „Aj napriek tejto novej povinnosti mám však obavy, že sa táto dôležitá zmena spustí len ťažko,“ doplnil.
Kritizoval pritom, že ministerstvo školstva túto reformu nespomenulo medzi významnými zmenami pre rok 2026. Taktiež, že rozpočet na tento rok nepočíta so žiadnym zásadným zvyšovaním peňazí na podporu detí a mladých ľudí. „Naopak, ministerstvo školstva vysiela signály a robí kroky, ktoré plné financovanie podporných opatrení zdržujú alebo spochybňujú,“ skonštatoval.
Tvrdí, že ministerstvo ešte len ide zbierať údaje o využívaní financií na podporné opatrenia. Alebo minister školstva nad požiadavky na pedagogických asistentov kladie peniaze. „Preto si myslím, že by sme mali vynaložiť spoločné úsilie, aby na podporné opatrenia aj skutočne išli všetky potrebné financie. Veľmi by som si prial, aby to bola naša spoločná priorita na tento rok,“ dodal Rehúš.
„V tomto roku totiž začalo platiť, že ministerstvo školstva musí túto podporu aj zaplatiť. Doteraz táto povinnosť v zákone nebola,“ uviedol analytik s tým, že deti a mladí ľudia mali síce nárok na podporu, ale školy nemali nárok na peniaze na túto podporu. A tak inklúzia bola podľa neho do značnej miery len na papieri. „Aj napriek tejto novej povinnosti mám však obavy, že sa táto dôležitá zmena spustí len ťažko,“ doplnil.
Kritizoval pritom, že ministerstvo školstva túto reformu nespomenulo medzi významnými zmenami pre rok 2026. Taktiež, že rozpočet na tento rok nepočíta so žiadnym zásadným zvyšovaním peňazí na podporu detí a mladých ľudí. „Naopak, ministerstvo školstva vysiela signály a robí kroky, ktoré plné financovanie podporných opatrení zdržujú alebo spochybňujú,“ skonštatoval.
Tvrdí, že ministerstvo ešte len ide zbierať údaje o využívaní financií na podporné opatrenia. Alebo minister školstva nad požiadavky na pedagogických asistentov kladie peniaze. „Preto si myslím, že by sme mali vynaložiť spoločné úsilie, aby na podporné opatrenia aj skutočne išli všetky potrebné financie. Veľmi by som si prial, aby to bola naša spoločná priorita na tento rok,“ dodal Rehúš.