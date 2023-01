Analytik: Treba zabezpečiť intenzívnu podporu pre deti z Ukrajiny

Bratislava 12. januára (TASR) - Zabezpečenie intenzívnej podpory pre deti z Ukrajiny, presadenie viacerých reforiem z plánu obnovy, ale aj venovanie sa platom ľudí pracujúcich v školstve sú témami, ktorými by sa malo ministerstvo školstva venovať v roku 2023. Pre TASR to uviedol analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.



"V tomto roku bude treba konečne zabezpečiť intenzívnu podporu pre deti z Ukrajiny. Viaceré z nich pravdepodobne stále nenavštevujú naše školy. Tie, ktoré do škôl chodia, stále dostatočne neovládajú slovenčinu," poznamenal analytik. Ministerstvo školstva by preto podľa neho malo vytvoriť systém, ktorý by umožnil, aby v školách pôsobili ukrajinsky hovoriaci pedagogickí asistenti, ako aj školskí psychológovia. "Zároveň treba školám zabezpečiť ľudí, ktorí by mohli deťom z Ukrajiny poskytovať kurzy slovenčiny počas bežného vyučovania. Vyriešiť treba aj prijímanie detí z Ukrajiny na stredné školy, pretože jazyková bariéra im môže brániť, aby sa dostali na gymnáziá či iné stredné školy," doplnil.



Ďalej bude podľa neho dôležité presadiť viaceré reformy z plánu obnovy, ktoré meškajú. "To si bude vyžadovať aj značné investície zo strany štátu, najmä na posilnenie odborného personálu v školách," povedal. Treba prijať podporné opatrenia pre deti, ktoré musia vo vzdelávaní prekonávať rozličné prekážky, ako aj zmeny v oblasti materských škôl (prechod na normatívne financovanie, zavedenie nároku na miesto v škôlke pre deti od troch rokov a zvýšenie minimálnej kvalifikácie pre učiteľov v materských školách). Dokončiť sa podľa analytika musí aj nový obsah vzdelávania na základných školách.



"A napokon sa treba ďalej venovať platom ľudí pracujúcich v školstve. Vysoká inflácia bude mať za následok, že dohodnuté zvyšovanie platov bude nedostatočné," priblížil Rehúš. Zároveň je podľa jeho slov problém s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov viacerých predmetov. "Bez razantného zvýšenia ich platov sa situácia nezlepší. Ideálne by bolo zaviesť platový automat, podobne ako je to v prípade lekárov," uzavrel.