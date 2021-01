Analytik: Uvítal by som zavedenie autonómnych škôl

Bratislava 5. januára (TASR) – V roku 2021 by analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak uvítal zavedenie nového typu autonómnych škôl, či viac zmien a iniciatívy v strednom školstve. Uviedol to pre TASR na margo výziev v oblasti školstva v novom roku.



Nový typ autonómnych škôl by podľa jeho slov nepodliehal existujúcim štátnym obsahom vzdelávania a mohol by experimentovať nielen s obsahom vzdelávania, ale aj organizovaním a manažmentom celej školy. „To by prinieslo nový vietor do školstva a z dlhodobého hľadiska by išlo o studnicu inovácií a zmien vo vzdelávaní," poznamenal analytik.



Taktiež je podľa neho potrebné oveľa viac zmien a iniciatívy v strednom školstve. „Je potrebné zmeniť spôsob financovania, racionalizovať sieť stredných škôl a predovšetkým viac podporovať a zjednodušiť spoluprácu zamestnávateľov so školami," povedal.



Ako dodal, v ministrovom pláne mu však chýba dlhodobejšia vízia a radikálnejšie zmeny, ktoré ovplyvnia to, ako bude vyzerať školstvo na ďalšie volebné obdobia dopredu.