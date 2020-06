Analytik: Oddĺženie nemocníc je jedným z najväčších neúspechov rezortu

Bratislava 13. júna (TASR) - Proces oddlžovania nemocníc predošlou vládou považuje analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar za jeden z najväčších neúspechov v rezorte zdravotníctva. Ako uviedol pre TASR, oddlžovanie nesplnilo žiaden z deklarovaných cieľov, že oddlžené štátne nemocnice nebudú ďalej hospodáriť v prevádzkovej činnosti so stratami a nebudú tvoriť nové dlhy po lehote splatnosti. Podľa analytika sa práve opak stal realitou.



Zachar poukázal na to, že tempo zadlženosti štátnych nemocníc sa za minulý rok zrýchlilo najviac za posledné roky, čo je podľa jeho slov učebnicový príklad tzv. morálneho hazardu. "Z vládnej Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení sa spravil nič neznamenajúci zdrap papiera. Ozdravné plány nemocníc zostali utajené, preto verejnosť nemohla tlačiť na to, aby sa napĺňali a aby sa verejné financie, t. j. peniaze nás všetkých, používali efektívne," povedal.



Analytik INEKO podľa vlastných slov nevie o tom, že by sa uplatnil sankčný mechanizmus popísaný v koncepcii v prípade neplnenia ozdravných plánov nemocníc, teda nepostrehol zmrazenie zvyšovania miezd nad zákonom stanovenú minimálnu úroveň, nemožnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky na oddlžovanie, odvolanie riaditeľov či sankčnú pokutu.



"Obrovským problémom pri stabilite a predvídateľnosti financovania zdravotníctva je to, že sa z oddlžovania stáva pravidelný inštrument na priebežné financovanie zle hospodáriacich štátnych a niektorých župných nemocníc," dodal Zachar s tým, že ak sa tento zvyk nepretne, nikdy nebudú štátni manažéri ani politici motivovaní zmeniť svoje vzorce správania.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR potvrdilo, že Koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú schválila predchádzajúca vláda, boli procesy oddlžovania ukončené.



V prvej etape, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 miliónov eur. Objem peňazí zahŕňal veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba.



V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vyššia ako 402.000 eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie predstavuje viac ako 54,7 milióna eur.



Po treťom kole oddlžovania nemocníc malo ísť veriteľom 95 miliónov eur. Dotklo sa 26 nemocníc.