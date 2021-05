Analytik: Zdravotné poisťovne ministerské tabuľky dokonale neplnia

Bratislava 7. mája (TASR) - Centrálni plánovači na ministerstve si každý rok do kolónok v rozpočte zdravotníctva kreslia vymyslené sumy na rôzny typ starostlivosti. Dúfajú, že sa poisťovne budú podľa ich tabuľky správať. Pre TASR to povedal analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Reagoval na to, že štát chce od budúceho roka určovať zdravotným poisťovniam, koľko peňazí má ísť na nemocničnú či ambulantnú starostlivosť.



Zdôraznil, že zdravotné poisťovne sú podnikateľské subjekty, ktoré sa musia správať podľa aktuálnych podmienok na trhu. "Musia reagovať na reálne požiadavky poskytovateľov a nevyspytateľné chovanie spotrebiteľov aj podľa toho, čo si práve politici vymyslia, napríklad zvyšovanie miezd, testovanie, rekreačné poukazy," povedal.



Zdravotné poisťovne podľa analytika ministerské tabuľky dokonale neplnia. Vlachynský hovorí, že to štátnych úradníkov frustruje, pretože úradnícka predstava riadenia niečoho je napĺňanie vopred stanovených tabuliek.



"Preto sa rozhodli, čo nejde po dobrom, pôjde po zlom. Výsledok bude ešte väčšia neefektivita, pretože poisťovne už vôbec nebudú môcť reagovať na požiadavky a potreby trhu, ale budú musieť plniť tabuľky ministerských úradníkov," myslí si.



Takáto zmena je podľa analytika INESS krokom vzad v budovaní moderného, inovatívneho a nebyrokratického zdravotníctva, ktoré reaguje na požiadavky pacientov a vďaka silám konkurencie dokáže obstáť v dynamickom prostredí.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zdravotným poisťovniam v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok z balíka podľa šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) presne rozdelí, čo pôjde napríklad na všeobecnú ambulantnú starostlivosť, na špecializovanú starostlivosť a napríklad aj pre nemocnice.



Balík financií musí byť podľa ministra taký, aby aspoň pokrýval reálne náklady tých nemocníc. Dodal, že cieľom tohto postupu je, aby nemocnice neprodukovali nové dlhy.