Analytik:Rozumné spájanie malých stredných škôl môže priniesť benefity

Bratislava 16. júna (TASR) - Rozumné spájanie malých stredných škôl (SŠ) môže potenciálne priniesť benefity žiakom, samotným školám aj ich zriaďovateľom. Pre TASR to skonštatoval analytik Róbert Chovanculiak. Nie je však podľa neho zrejmé, ako to chce rezort školstva zabezpečiť.



"Štatistiky jednoznačne ukazujú, že na Slovensku máme príliš mnoho príliš malých škôl. A to neplatí len pre SŠ, ale aj pre tie základné," uviedol Chovanculiak. Doplnil, že nejednotné je aj ich zriaďovanie a riadenie. Súvisí to podľa neho s nastavením systému a nedokončenou decentralizáciou verejnej správy. "Slovensko má extrémne veľký počet samospráv na počet obyvateľov. Táto rozdrobenosť následne negatívne vplýva na kvalitu manažmentu škôl a ich vybavenie," objasnil.



Otázkou je podľa analytika, či ministerstvo školstva bude SŠ nútiť do spájania zákonom, motivovať dotáciami, alebo na to pôjde prostredníctvom ich zriaďovateľov. Zároveň, či bude rozhodovať o tom, ktoré školy sa spoja, alebo len uľahčovať podmienky. Ako podotkol, ani sa nevie, či pôjde o skutočné spájanie, alebo spájanie iba na papieri, keď sa zazdieľajú niektoré prevádzkové služby, ale školy budú fungovať ďalej ako samostatné entity.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi.