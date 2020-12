Analýza: Aké testovanie by rodičia aj žiaci uprednostnili?

Bratislava 18. decembra (TASR) – V prípade povinného testovania žiakov od januára 2021 by žiaci uprednostnili kloktací poolovaný PCR test, uviedlo to 61,62 percenta žiakov, ktorí sa zúčastnili na pilotnom testovaní v školách (12. 12.). Túto možnosť označilo aj 76,15 percenta rodičov. Vyplýva to z analýzy pilotného testovania škôl na ochorenie COVID-19, o ktorej TASR informovali partneri projektu.



Za antigénové testovanie bolo 11,92 percenta rodičov a 11,07 percenta žiakov. PCR test označilo 8,85 percenta rodičov a 7,38 percenta žiakov, protilátkový test by zvolili necelé dve percentá rodičov a 18,45 percenta žiakov. Odpoveď, že sa na testovaní nezúčastnia, označilo 1,15 percenta rodičov a 1,48 percenta žiakov.



S priebehom testovania na škole bolo maximálne spokojných 75 percent rodičov a 36,90 percenta žiakov. Minimálnu spokojnosť nevyjadril ani jeden rodič a 1,11 percenta žiakov. Viac ako 76 percent rodičov a takmer 54 percent žiakov by sa na testovaní v škole určite opäť zúčastnilo, určite nie 1,15 percenta rodičov a 5,54 percenta žiakov. Respondenti odpovedali aj na otázku, prečo sa rozhodli zúčastniť sa na testovaní na ochorenie COVID-19. Najčastejšie uviedli dôvod, aby sa deti vrátili do škôl, či to, aby respondenti zistili zdravotný stav alebo aby podporili tento spôsob testovania.



Na prieskume sa zúčastnilo 260 rodičov a 271 žiakov. Realizáciu projektu zabezpečil intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, konzíliom odborníkov, Klinikou infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied a organizáciou Zdravé regióny.