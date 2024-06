Analýza: Dôvera v médiá je v SR najnižšia za posledných osem rokov

Bratislava/Londýn 17. júna (TASR) - Celková dôvera obyvateľov Slovenska v spravodajstvo dosahuje 25 percent. Vyplýva to z analýzy britského výskumného centra Reuters pre štúdium žurnalistiky (RISJ), podľa ktorého ide o vôbec najnižšiu hodnotu v SR za posledných osem rokov meraní, informuje v pondelok TASR.



Autori štúdie Digital News Report k Slovensku uviedli, že jedným z faktorov, ktoré znižujú dôveru verejnosti v tradičné médiá, je "trend mnohých politických lídrov, predovšetkým vládnych činiteľov, uprednostňovať samozvané alternatívne médiá, kde sa im dostáva nekritickej publicity, alebo sa spoliehajú na svoje profily na sociálnych sieťach".



Z médií, ktoré boli do analýzy zahrnuté, Slováci najviac dôverujú verejnoprávnemu rozhlasu a televízii RTVS (56 percent) a súkromnej televíznej stanici TA3 (56 percent).



Najmenej raz týždenne sledujú Slováci spomedzi televíznych a rozhlasových staníc a tlače najčastejšie TV JOJ (44 percent), potom TV Markíza (43 percent) a napokon RTVS (41 percent). V online priestore sú to zase portály aktuality.sk (38 percent), topky.sk (27 percent) a sme.sk (20 percent).



Britská stanica BBC s odvolaním sa na závery analýzy RISJ napísala, že čoraz viac ľudí sa od spravodajstva odvracia, pretože ho považujú za depresívne alebo nudné.



Takmer štyria z desiatich (39 percent) respondentov celosvetovo uviedli, že sa niekedy alebo často aktívne vyhýbajú správam. V roku to tvrdilo 29 percent opýtaných. Autori poznamenali, že k tomuto fenoménu môže prispievať vojna na Ukrajine a na Blízkom východe. Vyhýbanie sa spravodajstvu je podľa nich na rekordnej úrovni.



Sledovanosť tradičných zdrojov spravodajstva, ako je televízia a tlač, za posledné desaťročie prudko klesla, zistila analýza, podľa ktorej mladší ľudia dávajú prednosť získavaniu správ online alebo prostredníctvom sociálnych médií.



Najpoužívanejšou sociálnou platformou je stále Facebook, hoci záujem oň dlhodobo klesá. Dôležitými zdrojmi informácií pre mnohých ľudí ostávajú YouTube a WhatsApp. Vzostup však zaznamenal TikTok a prvýkrát prekonal sociálnu sieť X (bývalý Twitter). Podľa autorov s tým súvisí aj nárast používania videa ako dôležitého zdroja online správ, predovšetkým medzi mladými ľuďmi.



Analýza Digital News Report je založená na prieskume YouGov z januára a februára, na ktorom sa zúčastnilo 94.943 dospelých zo 47 krajín.