Analýza: Hromadné VK skrátilo dobu obsadenia voľného miesta sudcu

Bratislava 17. novembra (TASR) – Po zavedení hromadného výberového konania (VK) sa skrátila doba obsadenia voľného miesta sudcu. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovalo Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



"V priemere sa z pôvodných 418 dní skrátila na 201 dní, čo predstavuje pokles o 52 percent," uvádza sa v materiáli. Doba obsadenia voľného miesta sudcu predstavuje čas od určenia voľného miesta sudcu po jeho vymenovanie prezidentom.



Moment určenia voľného miesta sudcu sa v prípade hromadného výberového konania líši od momentu určenia voľného miesta sudcu pri starých VK. "V prípade starých VK určenie voľného miesta sudcu predchádzalo vyhláseniu výberového konania a vyhlásené výberové konanie bolo na existenciu určenia voľného miesta sudcu viazané," priblížili s tým, že v prípade hromadného výberového konania tomu tak nie je.



"Je možné vyhlásiť ho bez ohľadu na to, či došlo k určeniu voľného miesta sudcu. Cieľom hromadného výberového konania nie je obsadiť konkrétne určené voľné miesta sudcu, ale naplniť databázu kandidátov na funkciu sudcu, pripravených ujať sa funkcie v momente určenia voľného miesta sudcu," dodali.



Doba obsadenia voľného miesta sudcu sa po zavedení hromadných výberových konaní skrátila vo všetkých obvodoch krajských súdov. "Najviac to bolo v prípade košického obvodu, pokles o 68 percent, najmenej v prípade banskobystrického obvodu, pokles o 13 percent," spresnili.



Naopak, z pohľadu uchádzača sa doba ustanovenia do funkcie sudcu predĺžila. Ide o časový úsek medzi vyhlásením výberového konania a vymenovaním do funkcie. "Kým v prípade starých VK to bolo v priemere 386 dní, hromadné výberové konanie túto dobu predĺžilo v priemere až na 580 dní," uvádza sa v analytickom materiáli. Predstavuje to nárast o približne 50 percent, pričom doba ustanovenia do funkcie sudcu sa po zavedení hromadného výberového konania predĺžila vo všetkých obvodoch krajských súdov.