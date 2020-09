Analýza: Každý 12. vysokoškolák študujúci v SR pochádza zo zahraničia

Bratislava 21. septembra (TASR) - Každý 12. vysokoškolák študujúci na Slovensku pochádza zo zahraničia, tvrdí to analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Uviedla to v súvislosti so začiatkom zimného semestra akademického roka 2020/2021.



V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacimi obmedzeniami bude začiatok výučby aj pre vzdelávacie inštitúcie iné. Na univerzitách, na rozdiel od základných či stredných škôl, študujú vo väčšej miere študenti zo zahraničia, a to vrátane rizikových krajín. "Až osem percent vysokoškolákov študujúcich na Slovensku pochádza zo zahraničia. Tento podiel z roka na rok zaznamenáva nárast," uviedla analytička. V roku 2013 bol podiel zahraničných študentov nižší ako päť percent. Študentky z tohto počtu predstavujú 56 percent. Vyplynulo to z údajov Eurostatu za rok 2018.



"Zo všetkých zahraničných študentov, ktorí navštevujú univerzity či vysoké školy na Slovensku, pochádza až 90 percent z Európy. V prípade ďalších deviatich percent ide o študentov z Ázie," poznamenala analytička. Študenti z ostatných kontinentov študujú na Slovensku podľa údajov Eurostatu v minimálnych počtoch. Spomedzi európskych krajín pochádzajú študenti najčastejšie zo susednej Českej republiky. Zo všetkých študentov zo zahraničia tvoria 30 percent. Nasledujú študenti z Ukrajiny s podielom 18 percent. V prípade študentov z Nemecka a Srbska ide o podiely na úrovni šiestich percent. Zo všetkých zahraničných vysokoškolákov sú mladí Poliaci a Nóri zastúpení podielom na úrovni piatich percent. Podiely študentov z Maďarska a Grécka predstavujú podľa údajov Eurostatu štyri percentá.



Podľa údajov Štatistického úradu SR na vysokých školách na Slovensku študuje približne 105.000 študentov vrátane doktorandov. Z toho približne 94.000 študentov má slovenské štátne občianstvo a približne 11.000 študentov pochádza zo zahraničia.



Mnohí Slováci sa po ukončení strednej školy rozhodnú pre vysokoškolské štúdium v zahraničí. Najčastejšie pritom ich kroky vedú do susednej Českej republiky. Vysokoškoláci pochádzajúci zo Slovenska študujú, hoci v menšej miere, aj v Maďarsku, Dánsku, Luxembursku, Rakúsku či vo Veľkej Británii.