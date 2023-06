Analýza: Každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí

Bratislava 13. júna (TASR) - Každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Od roku 2017 sa počet našich vysokoškolákov v zahraničí drží zhruba na rovnakej úrovni okolo 32.000 študentov. Približne 70 percent študentov, ktorí odchádzajú do zahraničia, študujú v Česku. Vlani tam navštevovalo vysoké školy takmer 21.000 Slovákov. Informoval o tom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP).



Spomedzi absolventov stredných škôl odchádzajú do zahraničia vo vyššej miere absolventi gymnázií a bilingválnych programov, vyplýva z analýzy IVP a Inštitútu sociálnej politiky. Z absolventov odboru "gymnázium" študovalo v zahraničí rok po maturite 19 percent. V prípade odboru "gymnázium - bilingválne štúdium" to bolo až 35 percent a v rámci odboru "obchodná akadémia - bilingválne štúdium" 14 percent absolventov.



Česko je dlhodobo najčastejšou destináciou slovenských študentov v zahraničí. "Preferencie študijných odborov v Česku sa v čase menia. Na popularite stratili odbory právo, politické vedy a občianska náuka. Klesol aj počet Slovákov študujúcich v oblasti technika, výroba a stavebníctvo, ktorá však naďalej zostáva vysoko populárna," uviedli z IVP. V posledných rokoch sú čoraz obľúbenejšími odbormi informačné a komunikačné technológie, manažment či správa a ekonómia. Popularitu si udržuje aj štúdium lekárstva, ktoré v roku 2022 študovalo 2700 Slovákov. Od roku 2001 absolvovalo lekárstvo v Česku takmer 5000 Slovákov.



Rakúsko a Nemecko priťahujú postupom času menej študentov. "V Rakúsku klesol od roku 2003 počet slovenských študentov o viac ako polovicu. V Nemecku navštevovalo vysoké školy na vrchole popularity vyše 1600 slovenských študentov, no od roku 2017 to nikdy nebolo viac ako 1000," doplnili z IVP. Holandsko je čoraz populárnejšie. Od roku 2006 do roku 2021 narástol počet Slovákov viac ako desaťnásobne asi zo 100 na 1100 študentov. Nárast popularity je aj v prípade Dánska, kde počet Slovákov stúpol medzi rokmi 2013 a 2017 takmer štvornásobne.



Prepad v popularite sledujú analytici z IVP aj v prípade Veľkej Británie. "V prípade slovenských študentov sledujeme medziročný pokles celkového počtu študentov zhruba o 23 percent - z 2100 na 1620," doplnili z IVP.



Na rozdiel od Česka nie sú Rakúsko, Nemecko ani Holandsko častou destináciou pre budúcich slovenských lekárov a informatikov. Študentov zo Slovenska lákajú v týchto krajinách skôr sociálne a ekonomické odbory. "V prípade Holandska je najobľúbenejším študijným odborom psychológia, no aj iné sociálne vedy, ako politológia alebo európske štúdiá. Preferované sú aj ekonomické odbory, ako medzinárodné podnikanie," uviedli analytici. V prípade Rakúska študuje najviac Slovákov odbory v oblasti sociálnych a ekonomických vied. Aj v Nemecku sú najobľúbenejšou oblasťou štúdia sociálne a ekonomické vedy vrátane práva.