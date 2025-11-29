< sekcia Slovensko
ANALÝZA: Súkromné nemocnice hospodária lepšie vďaka vyšším úhradám
Najväčšie rozdiely sú podľa ÚHP v platbách VŠZP.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Súkromné nemocnice dosahujú lepšie hospodárske výsledky najmä vďaka vyšším platbám od poisťovní. Uvádza to analýza Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR za rok 2024, podľa ktorej už po kontrole nákladov nepatria nemocnice vyšších územných celkov (VÚC) medzi tie najefektívnejšie. ÚHP taktiež upozorňuje, že rozdiely v tom, koľko platí štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) jednotlivým nemocniciam, sa ešte zväčšili.
„V roku 2024 sa taktiež prehĺbili rozdiely v úhradových sadzbách nemocníc od VŠZP. Pri niektorých nemocniciach sa sadzby podarilo vyrovnať, pri iných VŠZP zníženie paušálnych platieb kompenzovala výrazným zvýšením limitov na laboratórnu a zobrazovaciu diagnostiku pre vybrané nemocnice. Takýto krok nielen popiera úsporu zo zníženia paušálov, ale aj zhoršuje transparentnosť a sťažuje porovnávanie úhradových sadzieb do budúcna,“ priblížili analytici.
Prísnejšia validácia nákladových dát podľa ÚHP zmenšila rozdiely medzi nemocnicami. Z porovnávaných 44 zariadení neprešlo kontrolou 12 nemocníc. Najviac to zasiahlo nemocnice VÚC - vyradená bola aj dovtedy najefektívnejšia nemocnica Čadca. Naopak, v skupinách Agel a Ostatné boli vyradené najmä zariadenia s nadpriemerne vysokými nákladmi. „Najvyššiu kvalitu reportovaných nákladov majú nemocnice Penta Hospitals, z ktorých nebola vyradená žiadna nemocnica,“ doplnil ÚHP.
Po očistení údajov sa ukazuje, že nákladová efektivita verejných a súkromných nemocníc je takmer rovnaká. Podobne je to v nemocniciach tretej úrovne. Najnižšie náklady mala nemocnica Michalovce zo skupiny Penta, najvyššie nemocnica Bory, ktorá mala prvý kompletný rok prevádzky. Nemocnica Agel Košice - Šaca sa nákladmi zaradila na úroveň fakultných nemocníc.
Rozdiely však pretrvávajú v úhradách poisťovní. Podľa ÚHP je variabilita úhrad väčšia než rozdiely v samotných nákladoch. Rozdiel v jednotkových nákladoch medzi najefektívnejšou a najmenej efektívnou skupinou je deväť percent, zatiaľ čo rozdiel medzi najnižšou a najvyššou úhradovou sadzbou dosahuje 13 percent. „Kým rozdiel medzi verejnými a súkromnými nemocnicami v jednotkových nákladoch je menej ako jedno percento, v úhradách je to deväť percent,“ uviedli analytici.
Najväčšie rozdiely sú podľa ÚHP v platbách VŠZP. Pri okresných nemocniciach sa rozdiel v priemernej úhradovej sadzbe medzi nemocnicami VÚC a Agel zvýšil z 19 percent v roku 2023 na 24 percent v roku 2024. „Výška úhrad od VŠZP je pritom pre hospodárenie nemocníc kľúčová, keďže práve jej poistenci tvoria najväčšiu skupinu pacientov. Ak by nemocnice Agel dostali za hospitalizáciu rovnakú sumu ako nemocnice VÚC, VŠZP by ročne ušetrila 19,2 milióna eur,“ uviedli analytici.
ÚHP pripomína, že od januára 2025 sa úhrady nemocníc kvartálne zverejňujú na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čo zvyšuje transparentnosť. VŠZP zároveň prehodnotila zmluvy s nemocnicami Gelnica a Šahy, ktoré boli v minulosti odmeňované paušálom aj bez dodania celej produkcie. Po prechode na „čisté“ DRG sa ich sadzby priblížili porovnateľným nemocniciam. Naopak, pri skupine Agel podľa ÚHP k reálnemu zníženiu úhrad nedošlo, keďže poisťovňa znížené paušály kompenzovala výrazným zvýšením limitov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVLZ) v nemocnici Zvolen. „Nie sú zrejmé dôvody, prečo je taký veľký nárast SVLZ limitov žiadaný alebo efektívny,“ dodali analytici.
Ministerstvo zdravotníctva v piatok (28. 11.) oznámilo, že Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026. Rezort tvrdí, že nové nastavenie má prispieť aj k spravodlivejšiemu financovaniu nemocníc.
Ministerstvo zdravotníctva v piatok (28. 11.) oznámilo, že Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026. Rezort tvrdí, že nové nastavenie má prispieť aj k spravodlivejšiemu financovaniu nemocníc.