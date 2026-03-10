< sekcia Slovensko
Analýza TIS:Mestské noviny sa pred voľbami sústreďujú na PR primátorov
Po štyroch rokoch pripravila TIS opäť hodnotenie verejnoprávneho charakteru novín s názvom Hlásne trúby.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Úradujúci primátori najväčších slovenských miest a predsedovia samosprávnych krajov sú pred jesennými samosprávnymi voľbami vo výhode. Tvrdí to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na základe hodnotenia novín v mestách a krajoch. Úradujúci šéfovia majú podľa TIS na svojej strane mestské a krajské noviny, ktoré sa namiesto objektívneho informovania často sústreďujú na propagovanie ich úspechov. Podľa najnovších zistení TIS tvoria PR správy pätinu spravodajského obsahu oboch skupín periodík. S blížiacimi sa voľbami sa podľa nich môže situácia zhoršovať.
Po štyroch rokoch pripravila TIS opäť hodnotenie verejnoprávneho charakteru novín s názvom Hlásne trúby. Do analýzy si vzali vždy tri vydania a na vzorku použili čísla z druhého polroka 2025. Zo stovky najväčších slovenských miest hodnotila 84 periodík a z ôsmich krajov analyzovala sedem novín. Od priemeru sa výraznejšie dokázalo odpútať len 12 z celkovo 84 hodnotených mestských titulov. Naopak, necelá polovica (37) skončila v škodlivom pásme. Pri krajoch je situácia podľa TIS ešte menej priaznivá, keď je v škodlivom pásme až šesť zo siedmich vydávaných krajských novín.
Zástupcovia TIS na utorkovej tlačovej konferencii upozornili, že z 84 hodnotených periodík spĺňajú prísnejšie kritériá verejnoprávnosti iba tri. K dobrým mestským novinám sa najviac priblížili noviny v Stupave. Za nimi nasledujú periodiká v Martine a Myjave. Naopak, najnižšie udelený rating D získali noviny v Stropkove, po nich dostali najnižší rating periodiká v Trebišove a Poprade. Najlepšie hodnotené krajské noviny vydáva Trenčiansky samosprávny kraj.
Oproti minulým rebríčkom umiestnenie ovplyvnili dva nové indikátory zaradené do hodnotenia. Analytici TIS po novom sledovali aj kvalitu redakčného procesu a výskyt PR článkov, ktoré sú v súčasných radničných novinách prevládajúcim problémom. Žiaden PR článok nenašli hodnotitelia iba v štyroch tituloch. Naopak, na tieto praktiky doplatila dvojica najdrahších novín, ktoré vydávajú magistráty v Bratislave a Košiciach. Ako problematické sa javia krajské noviny - až v štyroch krajoch prevláda podľa analýzy PR charakter pri vyše polovici spravodajstva. Najhoršie sú na tom podľa TIS noviny vydávané Nitrianskym krajom, PR články tu dosiahli až 85 percent.
Organizácia upozorňuje, že miestne noviny sú vydávané za verejné peniaze. „Výdavky jednotlivých miest často presahujú aj limity na kampaň primátorov a županov, takže môžu poskytovať úradujúcim politikom aj nejakú neférovú výhodu oproti ich kandidátom,“ upozornil riaditeľ TIS Michal Piško v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami. Radničné noviny si podľa neho stále zachovávajú výrazný vplyv a ich počet a zásah vysoko prevyšuje nezávislé regionálne médiá. TIS preto plánuje zverejniť aj vzorový redakčný štatút, ktorým sa môžu samosprávy pred voľbami inšpirovať.
