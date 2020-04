ANALÝZA TÝŽDŇA: Slováci si počas sviatkov za potraviny priplatia

Bratislava 11. apríla ((TASR) - Slováci ešte nikdy nezažili také nakupovanie potravín ako počas uplynulých týždňov, v čase šírenia nového koronavírusu. Aktuálne si pritom za nákup potravín na Veľkú noc priplácajú o 4,6 % viac oproti vlaňajšku. V analýze situácie okolo veľkonočných sviatkov to uviedla analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Slováci si podľa nej zvykajú aj na to, že návšteva obchodov s potravinami nemusí byť každodennou záležitosťou, nákupy si začínajú lepšie plánovať a do predajní mnohí chodievajú iba raz za niekoľko dní. "To ale nemení nič na tom, že práve v obchodoch s potravinami nechávajú Slováci aktuálne o desiatky percent viac finančných prostriedkov ako pred rokom. Súvisí to s tým, že reštaurácie sú zatvorené, ľudia sa zdržiavajú a teda aj stravujú prevažne doma a navyše majú tendenciu sa potravinami viac zásobovať," zdôvodnila.



Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu si vo februári 2020 na svoje konto pripísali najvýraznejší cenový nárast mäsové výrobky, a to hlavne z bravčového mäsa (o 26,8 %). Vyššie ceny ako pred rokom boli aj v prípade ovocia, a to v priemere o 11 %.



S veľkonočnými sviatkami spájané vajcia sú medziročne drahšie o 6 %. Ryža a múka, ktorými sa Slováci majú v súčasnosti tendenciu zásobovať, sa predávajú o asi 4 % drahšie ako vlani. Naopak, zelenina je lacnejšia o 5,4 % a zemiaky o 7,9 %. "Menej ako pred rokom nás vychádza aj maslo, a to o 8,6 %," vyčíslila Sadovská.



Kým v posledných týždňoch potraviny zdraželi, benzín a nafta naopak zlacneli. "Ceny pohonných látok na Slovensku v posledných týždňoch klesajú a v porovnaní so začiatkom roka 2020 sú lacnejšie v priemere o 13 %. Rovnaký pokles o asi 13 % je aktuálne zaznamenaný v prípade benzínu a nafty aj v porovnaní s minuloročným aprílom. Dôvodom je vývoj cien ropy na svetových trhoch," vysvetlila analytička.



Áut na cestách však ani pri zlacnení pohonných látok nepribúda, skôr naopak. Heslo týchto dní "zostaň doma" spôsobuje podľa Sadovskej na cestách nižšiu dopravnú mobilitu a inak tomu nebude ani počas veľkonočných sviatkov. "Vzhľadom na obmedzenie pohybu ľudí počas sviatkov bude spotreba pohonných látok zrejme ešte nižšia. Ľudia sa autami budú presúvať iba na kratšie vzdialenosti, a to do práce, obchodu a v rámci okresu aj do prírody," predpokladá.



Sadovská zároveň pripomenula, že mnohé rodiny či jednotlivci mali počas uplynulých rokov tendenciu upúšťať od tradičného slávenia Veľkej noci a niekoľko dní voľna využili na dovolenku. Obvykle tak veľkonočné sviatky po jarných prázdninách znamenali pre ubytovacie zariadenia opäť "žatvu".



Cestovný ruch však pandémiou nového koronavírusu utrpel tvrdú ranu ako jeden z prvých trhových segmentov a inak tomu nebude ani počas sviatkov, predpokladá analytička. Počas vlaňajšieho apríla pritom zaznamenali ubytovacie zariadenia na Slovensku viac ako 442.000 návštevníkov, z čoho vyše 271.000 predstavovali obyvatelia Slovenska. Dovedna v nich návštevníci strávili v tomto období 1,15 milióna nocí. "Predpokladáme, že najviac pobytov sa zrealizovalo práve počas veľkonočných sviatkov, ktoré aj vlani pripadali na apríl," uzavrela Sadovská.