ANALÝZA TÝŽDŇA: Slováci aj napriek rekordným cenám nakupujú viac

Bratislava 10. septembra (TASR) - Slováci nakupujú viac ako vlani, a to aj napriek rekordne vysokej inflácii. Počas prvých siedmich mesiacov tohto roka vzrástli tržby obchodníkov v stálych cenách o 9,2 %. Zvýšiť tržby sa podarilo takmer všetkým oblastiam maloobchodu, výnimkou boli internetové obchody. Vyplýva to z aktuálnej analýzy analytičky Wood & Company Evy Sadovskej.



Pripomenula, že inflácia z mesiaca na mesiac zrýchľuje a aktuálne dosahuje 22-ročné maximá. Kým v januári boli ceny tovarov a služieb medziročne vyššie o 8,4 %, v júli išlo už o nárast na úrovni 13,6 %. Za prvých sedem mesiacov roka tak priemerná inflácia na Slovensku presiahla 11 %. Slováci aj napriek tomu nakupovali viac. Maloobchodné tržby v stálych cenách medziročne vzrástli o 9,2 %. Spotreba domácností potiahla v prvom polroku ekonomiku a podpísala sa pod nárast hrubého domáceho produktu (HDP).



Za prvých sedem mesiacov narástli tržby takmer všetkým oblastiam maloobchodu. Spomedzi podielovo najvýznamnejších sa podarilo dosiahnuť vyššie tržby v prípade super- a hypermarketov, ale aj v prípade špecializovaných predajní s ostatným tovarom, ako napríklad s obuvou, oblečením či drogériou.



Jedine maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov, ktorého súčasťou sú prevažne e-shopy, zaznamenal podľa Sadovskej medziročný pokles tržieb počas každého mesiaca, výnimkou bol iba júl. Porovnateľné tržby ako pred rokom dosiahli počas analyzovaného obdobia predajcovia v stánkoch a na trhoch. Tržby čerpacích staníc vykázali nárast o približne 2 %.



Dôvodom vyšších tohtoročných tržieb je fakt, že kamenné obchody boli na rozdiel od minulého roka naplno otvorené, pripomína Sadovská. Vlani až do 19. apríla boli fyzické prevádzky zatvorené. Výnimkou boli iba predajne s potravinami, drogériou či lekárne. Predaj väčšiny tovarov sa tak uskutočňoval iba cez online kanály. Tohtoročné čísla podľa analytičky ukazujú, že e-commerce nedokáže úplne nahradiť existenciu fyzických prevádzok.



"Napriek možnosti nakupovať online, mnohí spotrebitelia odložili počas pandémie nákupy na neskôr. Napríklad počas lockdownu v úvode roka 2021 držali Slováci na bežných účtoch v bankách približne pol miliardy eur takpovediac navyše," priblížila Sadovská. Vďaka odloženým finančným prostriedkom tak dokážu Slováci realizovať väčšie nákupy ako vlani, a to aj napriek vyšším cenám tovarov.



Na druhej strane, výraznejšie zdražovanie a s ním spojené vyššie náklady na základné tovary a služby, najmä potraviny a bývanie, spôsobili podľa analytičky u určitých skupín obyvateľstva obozretné míňanie na luxusnejšie tovary a služby. Ide predovšetkým o skupiny obyvateľstva ako domácnosti seniorov, nezamestnaných, so zdravotne znevýhodnenými členmi, ale aj domácnosti jedného rodiča s deťmi či viacčlenné rodiny.