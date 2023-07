ANALÝZA TÝŽDŇA:Zavádzanie GMO do potravín a na polia včelári odmietajú

Bratislava 8. júla (TASR) - Zavádzanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO), respektíve nových genomických techník (NGT) do potravín a na polia odmieta Slovenský zväz včelárov (SZV), Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, ako aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedli to v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že Európska komisia (EK) navrhuje deregulovať nové GMO vyrobené cestou NGT a vylúčiť ich z európskej legislatívy o GMO.



Neexistujú podľa SZV a občianskej iniciatívy dôkazy, že nové GMO budú bezpečné a funkčné. "Existujú napríklad vedecké dôkazy, že NGT nie sú presné a spoľahlivé, spôsobujú neželané modifikácie na rôznych miestach DNA. Takéto zmeny môžu priniesť rastlinám nebezpečné vlastnosti," tvrdia včelári a iniciatíva.



GMO poľnohospodárstvo je podľa nich súčasťou vysoko industrializovaného poľnohospodárskeho systému, ktorý je jedným z hlavných faktorov straty biodiverzity. NGT môžu spôsobiť nebezpečné vlastnosti GMO plodín, ktoré budú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, pretože po vypustení do prírody bude veľmi ťažké zvrátiť prípadný škodlivý proces.



"GMO sú rizikom aj pre opeľovače, ktoré aj bez toho čelia obrovskému tlaku. Neuskutočnil sa napríklad žiadny výskum o interakcii nových GMO so včelami a inými opeľovačmi," upozornil ďalej SZV a iniciatíva Slovensko bez GMO.



Navrhovanou dereguláciou štáty EÚ stratia podľa nich možnosť zakázať pestovanie nových GMO a spotrebitelia stratia možnosť vyhnúť sa im. Nové GMO sa bez označenia dostanú na pulty a verejnosť nebude vedieť, že ich konzumuje. Európsky súdny dvor pritom podľa nich rozhodnutím určil, že produkty NGT sú tiež GMO.



"Na nové GMO sa budú vzťahovať patenty, ktoré zaručia zisky producentom a obmedzia stredných a malých šľachtiteľov a pestovateľov konvenčných plodín. Patentovať sa budú môcť aj rastliny s vlastnosťami, ktoré je možné získať konvenčným šľachtením. Vznikne tak neprehľadná huština patentov, ktorá spôsobí monopolizáciu poľnohospodárstva a neistoty malým a stredným subjektom," podčiarkli včelári a iniciatíva. Dereguláciou by podľa nich utŕžilo ranu ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo a potravinárstvo bez GMO.



"Slovenská republika má v téme GMO dlhodobo nemennú pozíciu. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenská verejnosť odmieta geneticky modifikované potraviny a krmivá, má SR vôľu podporovať produkty bez použitia GMO. Z tohto dôvodu hlasuje Slovenská republika proti návrhom povoliť uvedenie výrobkov vyrobených, obsahujúcich alebo pozostávajúcich z geneticky modifikovaných surovín či zdrojov na trh EÚ," dodal pre TASR odbor komunikácie MPRV.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podľa slov jeho hovorcu Tomáša Ferenčáka eviduje návrh EK o deregulácii niektorých typov nových geneticky modifikovaných plodín. "Rezort považuje za dôležité, aby bol tento návrh ďalej diskutovaný a podložený vedeckými poznatkami. Pre ministerstvo je dôležité, aby GMO plodiny nepredstavovali ohrozenie pre zdravie ľudí a životné prostredie. V tejto súvislosti budú pokračovať rokovania aj na medzinárodnej úrovni," doplnil Ferenčák.