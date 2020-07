Analýza:Veľké riziko šírenia koronavírusu je na oslavách a podujatiach

Bratislava 24. júla (TASR) - Vysoko rizikové pre šírenie nového koronavírusu sú domáce oslavy a podujatia s úzkym kontaktom, ako bol napríklad hokejový kemp v okrese Tvrdošín. Vyplýva to z prehľadu epidémií v období od 29. júna do 21. júla, ktoré analyzovali Mária Avdičová a Jana Námešná z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva SR.



Prehľad tiež poukazuje na veľký význam prijímania lokálnych opatrení, včasného aktívneho vyhľadávania úzkych kontaktov, ich izoláciu a laboratórne testovanie. Celkovo sa v danom období vyskytlo 397 prípadov osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Laboratóriá vykonali spolu 37.525 testov. Priemerná pozitivita teda bola na úrovni 1,06 percenta. Za deň sa vyskytovalo v priemere 17 pozitívnych prípadov. Podľa prehľadu bolo importovaných 44,8 percenta všetkých prípadov a 10,8 percenta priamo súviselo s importom.



Najviac prípadov ochorenia COVID-19 bolo importovaných z Ukrajiny (43), Srbska (37), Česka (36) a Spojeného kráľovstva (14). Import bol zaznamenaný z 32 krajín. Strategické pre prevenciu šírenia nákazy je podľa autoriek analýzy prísne dodržiavanie karantény a testovanie osôb vracajúcich sa zo zahraničia.



Respiračnú formu ochorenia malo 29 percent všetkých nakazených v danom období, šesť percent malo febrilnú a tri percentá prípadov sa manifestovali pľúcnou formou. Bezpríznakových zostalo 249 pozitívne testovaných (63 percent).



Vo všetkých vekových skupinách muži chorobnosťou prevyšovali ženy. Najviac sa to prejavilo vo vekovej skupine desať- až 14-ročných, čo bolo spôsobené výskytom ochorení v hokejovom kempe pre mládež. Tiež vo vekovej skupine 45- až 54-ročných, čo bolo podľa analýzy spôsobené výskytom ochorenia u baníkov pracujúcich v českých baniach.



Slovensko zaznamenalo dva prípady ochorenia u detí do jedného roka. Najviac prípadov ochorenia sa v tomto období vyskytlo v Trenčianskom kraji.