Analýza: Vlani sa vzdelávalo online päť percent ľudí, prevažne v IT

Bratislava 5. júla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu výrazne neposunula online vzdelávanie na Slovensku. Z údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat takýmto spôsobom nadobúdalo vedomosti, väčšinou v oblasti IT, len päť percent Slovákov. Napríklad vo Fínsku sa takto vzdeláva každý piaty občan. Hlavným dôvodom je, že Slováci sú málo ochotní si za to platiť. Iba dve percentá ľudí uviedlo, že si niekedy zaplatili za IT kurz z vlastného vrecka. TASR o tom informovala ekonomická analytička zo spoločnosti FinGO.sk Lenka Buchláková.



Čoraz viac ľudí potrebuje IT zručnosti k svojej práci. "Ľudí, ktorí majú základné digitálne vedomosti z roka na rok rastie. Aktuálne je ich na Slovensku takmer 60 percent. Medzi základné digitálne vedomosti patrí okrem vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, e-mailu alebo chatu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah, ako napríklad texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory," povedala Buchláková. Aktuálne najviac využíva online vzdelávanie veková skupina od 16 do 24 rokov, v EÚ si v priemere 13 percent mladých urobilo za posledné tri sledované mesiace nejaký online kurz. Nasleduje veková kategória 25 až 54 rokov, kde túto možnosť využilo deväť percent ľudí. Iba jedno percento ľudí starších ako 65 rokov sa online vzdelávalo.



"Na Slovensku platí online kurzy svojim zamestnancom zhruba osem percent zamestnávateľov. Najviac sa to deje v škandinávskych krajinách, kde tak robí vyše 18 percent zamestnávateľov. Práve v týchto krajinách má takmer každá domácnosť aj pripojenie na internet. Na Slovensku má pripojenie na internet vyše 80 percent domácností," doplnila Buchláková. Na Slovensku stúpol vlani počet užívateľov internetu medziročne o šesť percent na vyše 90 percent. Ešte v roku 2007 využilo internet iba 53 percent Slovákov, najmä na posielanie mailov. Aktuálne sa do popredia dostáva aj chatovanie a využívanie sociálnych sietí, ktoré boli počas lockdownu náhradou za obmedzený sociálny kontakt.



Najvyššie využívanie internetu na Slovensku je vo vekovej kategórii 16 až 19 rokov, kde dosahuje 99 percent. Naopak, zo seniorov vo veku 65 až 74 rokov využíva internet iba niečo vyše tretiny. "V dôsledku protipandemických opatrení, ktoré zahŕňali najmä sociálnu izoláciu, ktoré sú vo väčšine členských štátov EÚ v platnosti od marca 2020, boli jednými z možností, ako zostať v kontakte, telefonické alebo videohovory cez internet. Ten vlani využívalo na telefonovanie alebo video hovory 60 percent Európanov," doplnila Buchláková s tým, že na Slovensku to bolo na úrovni 63 percent.