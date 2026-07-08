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Analýza: Vyše rok života strácajú ľudia na Slovensku kvôli znečisteniu
Výsledky ukázali, že v najviac znečistených obciach je stredná dĺžka života o viac ako dva roky kratšia v porovnaní s obcami s najčistejším ovzduším.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Obyvatelia Slovenska v dôsledku znečistenia ovzdušia strácajú v priemere viac ako jeden rok života. Vyplýva to z analýzy vedcov z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pod vedením profesorky Alexandry Bražinovej, ktorý hodnotil vplyv znečistenia ovzdušia na očakávanú dĺžku života až na úrovni jednotlivých obcí. LF UK o tom informovala na sociálnej sieti.
Výskumný tím analyzoval údaje o 935.057 úmrtiach zaznamenaných počas 17 rokov a prepojil ich s údajmi o populácii a koncentráciách jemných prachových častíc PM2,5 a benzo(a)pyrénu. Na základe týchto údajov identifikoval regióny s najvyššou zdravotnou záťažou spôsobenou znečistením ovzdušia.
Výsledky ukázali, že v najviac znečistených obciach je stredná dĺžka života o viac ako dva roky kratšia v porovnaní s obcami s najčistejším ovzduším. Najvýraznejšie negatívne dosahy sa koncentrujú v regiónoch s vysokým podielom lokálneho vykurovania tuhými palivami. Zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok sú tu výsledkom kombinácie lokálnych emisných zdrojov a nepriaznivých geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska, ako aj niektoré oblasti Oravy a Liptova.
Na štúdii spolupracoval Ústav epidemiológie LF UK spolu s Inštitútom environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a Inštitútom zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR.
Výskumný tím analyzoval údaje o 935.057 úmrtiach zaznamenaných počas 17 rokov a prepojil ich s údajmi o populácii a koncentráciách jemných prachových častíc PM2,5 a benzo(a)pyrénu. Na základe týchto údajov identifikoval regióny s najvyššou zdravotnou záťažou spôsobenou znečistením ovzdušia.
Výsledky ukázali, že v najviac znečistených obciach je stredná dĺžka života o viac ako dva roky kratšia v porovnaní s obcami s najčistejším ovzduším. Najvýraznejšie negatívne dosahy sa koncentrujú v regiónoch s vysokým podielom lokálneho vykurovania tuhými palivami. Zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok sú tu výsledkom kombinácie lokálnych emisných zdrojov a nepriaznivých geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska, ako aj niektoré oblasti Oravy a Liptova.
Na štúdii spolupracoval Ústav epidemiológie LF UK spolu s Inštitútom environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a Inštitútom zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR.