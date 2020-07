Analýza:Vysokoškolské vzdelanie je v SR ohodnotené lepšie ako maturita

Bratislava 27. júla (TASR) - Vysokoškolské vzdelanie je na Slovensku ohodnotené výrazne lepšie ako maturita. Titul pred menom otvára zamestnancom často nové možnosti, vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, podľa ktorej zamestnanci s vysokou školou majú viac možností na platový rast. TASR o tom informovala PR manažérka spoločnosti Profesia Nikola Richterová.



Podľa analýzy sú platové rozdiely medzi zamestnancami so sledovanými stupňami vzdelania výrazné vo všetkých krajoch na Slovensku. "Najvýraznejší rozdiel je pritom práve v Bratislavskom kraji. Zamestnanec s maturitou tu zarobí v priemere 1307 eur v hrubom. Pracovník s vysokou školou až o 490 eur viac," uviedla Richterová. Najnižší rozdiel je v Prešovskom kraji. Rozdiel medzi zamestnancom s maturitou a zamestnancom s vysokou školou predstavuje 235 eur, čiže zhruba 26 percent.



"Jeden z dôvodov, prečo sú rozdiely najväčšie práve v Bratislave a najnižšie v Prešove, môže byť možnosť kariérneho rastu. Vyššie manažérske pozície zamestnávatelia často podmieňujú dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním, pričom najviac ich je práve v hlavnom meste," objasnila Richterová. Portál Profesia.sk evidoval vlani 1317 pracovných ponúk vo vrcholovom manažmente v Bratislavskom kraji. V Prešovskom kraji išlo o 168 takýchto inzerátov.



Pohľad na zárobky ľudí s maturitou a s vysokoškolským titulom rozdelené podľa veku napovedá, že Slováci s titulom zažívajú mzdový progres dlhšie. "Kým v súčasnosti platí, že zamestnanec s maturitou dosahuje rýchly platový progres do 34 rokov, pri zamestnancovi, ktorý má vysokoškolský titul 2. stupňa, je to v priemere až do 44 – 45 rokov. Neskôr už začínajú platovo skôr stagnovať," uviedla Richterová s tým, že práve to spôsobuje, že rozdiely medzi platmi ľudí so strednou školou a ľudí s titulom z vysokej školy sú najvýraznejšie vo vyššom veku. Kým pri vekovej kategórií od 25 do 34 rokov je rozdiel približne 26 percent, pri zamestnancoch vo veku od 45 do 54 rokov je to viac ako 60 percent.



Analýza mapuje tiež rozdiely medzi maturitou a univerzitným vzdelaním ihneď po nástupe vysokoškolských absolventov na trh práce. Z nej vyplýva, že priemerný základný nástupný plat 24-ročného absolventa univerzity predstavuje aktuálne 1085 eur v hrubom. Je to takmer rovnaký plat, aký majú ich rovesníci s maturitou, ktorí majú päťročnú prax. Priemerný základný plat týchto pracovníkov na Slovensku predstavuje 1082 eur v hrubom.