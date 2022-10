Analýza: Najlepšie nakupuje Bratislava, ale i Revúca a Dunajská Streda

Bratislava 5. októbra (TASR) - Najlepším verejným obstarávateľom spomedzi veľkých miest je Bratislava, z malých Revúca a Dunajská Streda. Vyplýva to z analýzy, ktorú urobila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými odborníkmi. V rebríčku Zindex z vyšších územných celkov najlepšie uspel Bratislavský samosprávny kraj.



Cieľom hodnotenia je porovnať, ako postupujú mestá a kraje pri míňaní peňazí občanov. "Nehodnotíme len to, či samosprávy nakupujú podľa zákona, ale aj snahu dosiahnuť najlepšiu hodnotu za peniaze postupmi nad rámec zákona," vysvetlila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.



Z veľkých miest skončila najlepšie Bratislava, ktorá bola naposledy tretia. Podľa analytikov z EconLabu si skóre o tri body zlepšila najmä vďaka využívaniu moderných postupov, ktoré zohľadňujú okrem ceny aj kvalitu. Takými boli napríklad architektonické súťaže na rekonštrukciu verejných priestranstiev alebo súťaže na údržbu zelene, kde bolo jedno z kritérií zamestnanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. "Hodnoteniu Bratislavy pomohlo aj minimálne množstvo pochybení podľa Úradu pre verejné obstarávanie a obmedzené dodatkovanie zmlúv, ktoré svedčí o nadpriemernej projektovej príprave," doplnil Jiří Skuhrovec z EconLabu.



Medzi malými mestami skončili najlepšie Revúca a Dunajská Streda. Dunajská Streda poskočila o desať miest. "V porovnaní s predchádzajúcim obdobím Úrad pre verejné obstarávanie našiel podstatne menej pochybení v jej nákupoch. Zároveň súťažila podstatne väčšiu časť nákupov a zvýšila počet ponúk v jednotlivých zákazkách. Revúca si polepšila o viac ako 20 miest v rebríčku. Zlepšila sa v takmer všetkých ukazovateľoch," priblížila nadácia.



Hodnotenie Zindex sa snaží vyzdvihovať dobrú prax a verejným obstarávateľom dávať návod, ako hospodáriť transparentnejšie a efektívnejšie. Nadácia vyzdvihla, že oproti poslednému hodnoteniu sa veľké aj malé mestá zlepšili v priemere o štyri percentuálne body. Takmer vôbec sa nezlepšili samosprávne kraje.



Prvý spomedzi nich skončil Bratislavský. "Župa nakupuje transparentne a takmer všetky nákupy uskutočňuje cez verejné zákazky. V porovnaní s ostatnými krajmi tak nakupuje oveľa menej tovarov a služieb napriamo a bez súťaže. Zároveň sa kraju darí zabezpečovať vysokú konkurenciu, keďže ponuky mu predkladá nadpriemerný počet uchádzačov," priblížila nadácia s tým, že Bratislavský kraj častejšie ako v minulosti robil pri obstarávaniach chyby, čo má vyplývať z rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie.