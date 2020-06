Analýza:Vlani nakupovali v nedeľu častejšie muži, mladší a vzdelanejší

Bratislava 14. júna (TASR) - V roku 2019 realizovali svoje nákupy v nedeľu mierne častejšie muži, mladšie vekové skupiny od 18 do 44 rokov a ľudia s maturitou, respektíve vysokoškolským vzdelaním. Vyplýva to z tzv. sekundárnej analýzy nákupného správania vykonanej agentúrou Median SK.



V porovnaní s ostatnými nakupujúcimi a celkovou populáciou nakupovali v nedeľu výrazne menej starší a ľudia v dôchodkovom veku. Nákupom v nedeľu venovali svoj čas mierne častejšie obyvatelia väčších obcí a väčších miest.



V porovnaní s nakupujúcimi v týždni, v sobotu alebo s celkovou populáciou, tých čo nakupujú v nedeľu, nájdeme na základe lifestylovej segmentácie častejšie medzi kategóriami: nezávislí, vzdelaní a rodinne založení. Na základe segmentácie podľa životnej role môžeme nakupujúcich v nedeľu hľadať medzi: študentmi, nezávislými mladými a mladými rodičmi.



Tí, ktorí v roku 2019 realizovali svoje nákupy v nedeľu, míňali mierne častejšie na svoj nákup sumu viac ako 100 eur v porovnaní s tými, ktorí realizovali svoj nákup cez týždeň, respektíve v sobotu. Bez ohľadu na deň nákupu dochádzali ľudia za svojím hlavným nákupom najčastejšie vzdialenosť 400 metrov až 5 kilometrov.



Ľudia realizujúci svoj hlavný nákup v nedeľu chodili naň mierne častejšie pešo. V porovnaní s nakupujúcimi cez týždeň chodili na svoj nákup podobne ako nakupujúci v sobotu autom. Rovnako aj ostatné nákupy realizovali tí, čo nakupovali v nedeľu mierne častejšie pešo alebo využili hromadnú dopravu, respektíve bicykel.



Najdôležitejšími faktormi pre tých, ktorí nakupovali v nedeľu, boli najmä čerstvosť potravín a kvalita tovaru. V porovnaní s nakupujúcimi počas pracovného týždňa alebo v sobotu tí, ktorí nakupovali v nedeľu, uprednostňovali výrazne častejšie ako najdôležitejší faktor práve čerstvosť potravín. V porovnaní s ostatnými bol pre nich dôležitejší aj faktor šírky sortimentu tovaru.



Nakupovanie v nedeľu sa od roku 2015 až do roku 2019 drží na takmer rovnakej úrovni. Kým v rokoch 2017 a 2018 sme mohli pozorovať mierny nárast nakupovania v nedeľu, tak, naopak, v roku 2019 môžeme pozorovať jeho mierny pokles. Ľudia svoje nákupy realizujú najčastejšie v sobotu alebo v piatok.



Svoje hlavné nákupy ľudia realizujú rovnako najčastejšie v sobotu alebo v piatok. Od roku 2016 môžeme pozorovať nárast realizácie hlavného nákupu v pondelok. Ostatné nákupy ľudia, naopak, najčastejšie realizujú v stredu. Ostatné nedeľné nákupy sa rovnako ako hlavné nákupy, respektíve nákupy vo všeobecnosti dlhodobo udržiavajú na rovnakej úrovni.