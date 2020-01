Analýzy o spotrebe liekov v SR vychádzajú z chybných dát, tvrdí AIFP

Bratislava 21. januára (TASR) - Analýzy o vysokých výdavkoch na lieky na Slovensku vychádzajú z chybných dát. Chýba tiež oficiálne dostupný zdroj o reálnych úhradách za lieky. Zástupcovia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) na to poukázali na utorkovej tlačovej konferencii.



"Z týchto dát sa rozhoduje o tom, kde a ako budú použité financie do budúcna, čo sa týka liekovej politiky. Pokiaľ tieto dáta nebudú správne, ani rozhodnutia nebudú správne," argumentovala hovorkyňa AIFP Marianna Dubravická.



Asociácia považuje za problém to, aké údaje o spotrebe liekov hlásia zdravotné poisťovne Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI). Metodické pokyny podľa nich neprikazujú hlásiť reálne úhrady za lieky, ale tie, ktoré sú oficiálne v zozname kategorizovaných liekov. "Často však majú výrobcovia a zdravotné poisťovne dohodnuté iné, zľavnené ceny," podotkla hovorkyňa. Poisťovne by tiež podľa nej mohli mať povinnosť vykazovať reálne úhrady vo výročných správach, ako je to napríklad v Českej republike.



Ďalším problémom je dvojité nahlasovanie dát. "Stáva sa, že ten istý kus lieku, ktorý nahlási nemocničná lekáreň ako vydaný kus, sa pripočíta aj k úhradám zdravotných poisťovní. Tak dochádza k vysokému nadhodnoteniu výdavkov aj spotreby liekov," upozornila Dubravická.



Nezrovnalosti vidí AIFP aj pri porovnaní dát o počte balení od distribútorov s údajmi NCZI. Spôsobuje to podľa nich metóda vykazovania spotreby liekov. Často sa nevykazujú použité balenia, ale jednotky liekov, napríklad jednotlivé injekcie z balenia.



Asociácia analyzovala 280 najpoužívanejších liekov, nezrovnalosti len pri týchto dátach podľa nich predstavujú až 80 miliónov eur. Zdôrazňuje, že ak bude prijatá nová metodika, mala by sa zvážiť aj úprava starších údajov.