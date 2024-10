André Rieu sa vráti na Slovensko aj v roku 2025

Bratislava 6. októbra (TASR) - Pre veľký úspech odohrá André Rieu veľkolepý koncert na Slovensku aj v roku 2025. Kráľ valčíkov, ako je tento obľúbený umelec často prezývaný, sľubuje mimoriadny koncertný zážitok 21. novembra 2025 v bratislavskej Tipos aréne. TASR informovala PR manažérka Zuzana Badinková.



Rieu uchvátil publikum po celom svete a je známy svojou schopnosťou spojiť nádherné melódie so živou atmosférou, vďaka čomu je každé jeho vystúpenie oslavou života a hudby. Sprevádzať ho bude jeho vlastný 60-členný orchester Johanna Straussa aj ďalší medzinárodní sólisti, ktorí v novembri 2025 oslnia slovenské publikum.



Umelec sa o svojom návrate na Slovensko vyjadril s veľkou radosťou. "Som absolútne nadšený, že sa vraciam do Bratislavy. Vrúcnosť a vášeň slovenského publika ma neprestáva prekvapovať. Nemôžem sa dočkať, až sa o svoju novú šou podelím so svojimi fanúšikmi. Spravme si spoločné, nezabudnuteľné spomienky!"



Johann Strauss orchestra pod jeho taktovkou prenesie divákov do sveta hudby a tanca. Divákov čaká nádherný večer v spoločnosti nadčasových klasík z opery, muzikálov a operiet, ako aj nádherných filmových partitúr, populárnych melódií a samozrejme romantických valčíkov. Tieto predstavenia sú známe aj pre svoj humor, honosné kostýmy, ohromujúce scénické návrhy a fascinujúce osvetlenie. Každý koncert predstavuje špeciálne kúzlo, ktoré človek musí zažiť, aby ho skutočne ocenil. V roku 2024 boli všetky jeho koncerty úplne vypredané.