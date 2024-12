Andrej Danko verí, že si poslanci Hlasu uvedomia potrebu jednoty

Bratislava 30. decembra (TASR) - Líder koaličnej SNS Andrej Danko hovorí o potrebe spájania národných, kresťanských a sociálnych síl. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Mrzia ho však niektoré kroky poslancov za Hlas-SD. Verí, že si uvedomia, že jediným cieľom musí byť jednota. Deklaroval, že urobí všetko pre udržanie vládnej koalície, no zároveň nenechá po SNS šliapať.



"Je potrebné, aby sme sa budúci rok spojili. Ale spojiť sa dá len s tými, ktorí majú charakter. Spojiť sa musia národné, kresťanské a sociálne sily. A odpustite mi, ja neverím v principiálnosť nášho prezidenta. Verím však, že aj v Hlase- SD je mnoho slušných a dobrých ľudí. Verím v to, že dokážeme zjednotiť aj v postoji vo vzťahu k Zelenskému, že dokážeme jednotne bojovať za SR. Verím v to, že sa aj KDH vráti zo zblúdilej cesty, pretože každý hlas po budúcich voľbách bude dôležitý," poznamenal.



Danko sa vyjadril k situácii v koalícii. Poukázal na to, že poslanci okolo Rudolfa Huliaka, ktorí odišli z poslaneckého klubu SNS, sú na strane tejto vlády. Má však obavu, že niektorí poslanci z Hlasu-SD okolo Samuela Migaľa robia všetko preto, aby prišlo k zmene súčasného kabinetu. "Verím, že Matúš Šutaj Eštok zvládne situáciu, akú má v poslaneckom klube Hlas-SD. Žiaľ, rozpoltenosť názorov, ideológií je obrovská. Vidíme ju aj pri tom, že Hlas nechce hlasovať za zákony o mimovládnych organizáciách a stará sa do rezortných vecí v kultúre, ktoré by mal akurát rešpektovať," dodal. Verí, že si poslanci za Hlas uvedomia, že jediným cieľom musí byť jednota.



Šéf národniarov chce urobiť všetko preto, aby súčasnú koalíciu udržal. Odmieta však pošliapavanie SNS. "Nechcem už budúci rok počúvať, že za všetko môže len to, že nemáme predsedu parlamentu, za všetko môže Andrej Danko, za všetko môže SNS," dodal s tým, že národniari už dvakrát pomohli Robertovi Ficovi (Smer-SD) zostaviť vládu. Avizoval, že v budúcnosti urobí všetko pre ešte väčšie zjednotenie národných, kresťanských a sociálnych síl.