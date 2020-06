Andrejuvová: Vláda chce zmierniť krivdy spáchané totalitnými režimami

Bratislava 10. júna (TASR) - Súčasná vláda chce zmierniť krivdy spáchané totalitnými režimami symbolickými aj konkrétnymi činmi. V pléne Národnej rady (NR) SR to deklarovala poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO) počas diskusie k výročnej správe o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN). Hovorila o potrebe vyrovnania dôchodkov obetí totalitných režimov či o zariadení vlastnej budovy pre ústav. Zdôraznila významnú úlohu ÚPN pre demokratický vývoj na Slovensku a potrebu pripomínania si obetí oboch totalitných režimov.



Doplnila, že vláda sa zaviazala presadiť plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 percent na roky odpracované v ŠtB. "Zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, respektíve ich manželky a manželov," tvrdí. Podotkla, že mnohí z bývalých politických väzňov nútene pracovali v robotníckych profesiách, kým ich prenasledovatelia sedeli v kanceláriách a dodnes si užívajú výsluhové dôchodky.



Vyzdvihla i potrebu dokončenia delimitácie všetkých dokumentov o činnosti bývalej tajnej polície do ÚPN. Osloviť podľa vlastných slov plánuje aj ministrov vnútra a zahraničných vecí. Za správne považuje aj nájdenie vhodnej budovy v hlavnom meste na zriadenia múzea, ktoré bude pripomínať obete totalitných režimov. "Dávam na zváženie, či by sme si okrem tvárí a mien obetí nemali pripomínať aj mená ich prenasledovateľov. Zodpovednosť za zločiny je totiž konkrétna," dodala.



Andrejuvová skonštatovala, že z výročnej správy ÚPN je zrejmé, že si plnil svoje úlohy. A to najmä v oblasti sprístupňovania dokumentov a zverejňovania informácií z doby neslobody, rovnako podľa nej plnil svoju publikačnú, vedeckú, osvetovú a vzdelávaciu činnosť. Vyzdvihla projekt k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Verí, že mapa zobrazujúca 338 miest na Slovensku, ktoré sú spomienkou na obete komunistického režimu, sa bude rozširovať.



Ondrej Dostál (SaS) pripomenul blížiace sa výročie úmrtia zakladateľa ÚPN Jána Langoša. Je podľa neho dôležité, aby bol jeho odkaz trvalo zapísaný v činnosti ÚPN. "Musíme budovať našu pamäť tak, aby sme si pripomínali zločiny oboch totalitných režimov," zdôraznil. Verí, že ÚPN bude vo svojej činnosti pokračovať a napĺňať zámer, s ktorým bol vytvorený.



Poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO) súhlasí s potrebou pripomínať si obete režimov. Pýta sa, aké projekty pre študentov má ÚPN pripravené, aby študenti nielen nezabudli, ale sa aj niečo naučili.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) upozornil na finančnú poddimenzovanosť ÚPN. Verí, že aj napriek kríze sa vláde podarí zvýšiť rozpočet ÚPN. Rovnako súhlasí s potrebou zriadenia múzea zločinov totalitných režimov a pripomínať udalosti mladým.