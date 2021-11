Andrejuvová: Zákon zakazuje len reklamu na interrupcie

Bratislava 9. novembra (TASR) - Zákon o pomoci tehotným ženám zakazuje len reklamu na umelé potraty. Na druhej strane dovoľuje dať žene viac informácií, viac času na rozmyslenie či viac peňazí v prípade, že ich potrebuje. V diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR to povedala poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽANO).



Poslankyňa tiež hovorila o nátlakových akciách propotratovej loby. "Za organizovanou a zdanlivo hlučnou kampaňou sú lobistické propotratové organizácie. V tomto konkrétnom prípade ide lobistkám a lobistom o to, aby sme im nesiahali na ich totem," skonštatovala.



Odporcovia zákona podľa nej klamú v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti pri spontánnych potratoch. Andrejuvová opäť pripomenula, aké čakacie lehoty sú v západoeurópskych krajinách. V Belgicku je to 144 hodín, v Holandsku 120 hodín či v Taliansku 168 hodín. "My, na Slovensku, sme v hystérii z predĺženia zo 48 hodín na 96 hodín," povedala.



Andrejuvová nesúhlasí ani s tvrdeniami, že lekári by v rámci procesu poučenia mohli ženám poskytovať "zaujaté, medicínsky nepresné a stigmatizujúce informácie". Podľa nej sú ničím nepodložené. "V nemocnici už dnes pred operáciou podpisujete informovaný súhlas. V lepších nemocniciach vás lekári dôkladne informujú o tom, aké riziká v súvislosti s operáciou alebo liečbou postupujete," povedala.



V diskusii vystúpil aj Andrejuvovej kolega Andrej Stančík (OĽANO). Vyzval na pokojnú diskusiu medzi oboma tábormi. Predložil pozmeňujúci návrh, ktorým navrhuje, aby informácia poskytnutá tehotnej žene, ako aj web ministerstva zdravotníctva poskytovali aj zoznam zdravotníckych zariadení vykonávajúcich interrupcie. Návrhom chce tiež vypustiť predĺženie lehoty na vykonanie interrupcie, takisto vypustiť premenovanie pojmu umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Stančík s ďalšími kolegami z OĽANO tiež navrhujú vypustiť z návrhu zákaz reklamy.



Aj poslanec Jozef Hlinka (Sme rodina) predložil pozmeňujúci návrh, ktorým upravuje možnosť využitia zariadenia núdzového bývania tehotnými matkami. Okruh oprávnených osôb chce nanovo vymedziť na tie, ktoré prišli o bývanie z dôvodu narušenia sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva. Navrhuje tiež posunúť účinnosť ustanovení týkajúcich sa zmien v zákone o príspevku pri narodení dieťaťa v súvislosti so zavedením nového príspevku - príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. Chce tiež, aby bol utajený pôrod potvrdzovaný ako dočasná pracovná neschopnosť.