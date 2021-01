Anestéziologička: Pred operáciou pacienti zvyknú chybne vysadiť lieky

Bratislava 2. januára (TASR) - Vysadenie liekov či nerešpektovanie pitného režimu. To sú chyby, ktorých sa najčastejšie dopúšťajú pacienti pred anestéziou. Upozornila na to anestéziologička Katarína Kneppová, ktorá pracuje v bratislavskej špecializovanej nemocnici AGEL Clinic.



Pacienti najčastejšie pred operačným zákrokom "pre istotu" vysadia chronickú terapiu a, naopak, nevysadia lieky na riedenie krvi. "Veľmi často sa stretávam aj s tým, že pacienti sa napriek pokynom pred operáciou napijú s odôvodnením, že bez dostatočného množstva tekutín 'sa operácie nedožijú'," priblížila Kneppová.



Dodala, že práca anestéziológa je rôznorodá. Je to odborník, ktorého pacient pred zákrokom vidí ako posledného a ako prvého pri prebratí sa po operácii. "Až keď som nastúpila na Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, naplno som si uvedomila dôležitosť tohto odboru, či už na operačných sálach alebo lôžkovom oddelení. My, anesteziológovia, sme síce pre pacientov často neviditeľní, ale zároveň nevyhnutní," zhodnotila Kneppová.



Práca anestéziológa zahŕňa predoperačnú prípravu pacienta, aby dobre zvládol zákrok. "Pacienti absolvujú interné predoperačné vyšetrenie s kompletnými laboratórnymi výsledkami a na základe záverov tohto vyšetrenia sa anestéziológ rozhoduje, či je pacient schopný podstúpiť operačný výkon. Takže musím zhodnotiť pacientove pridružené ochorenia a výsledky laboratórnych testov a podľa toho rozhodnúť o ďalšom postupe," priblížila lekárka.



Odborník sa pacientovi venuje aj po operácii, keď má na starosti tlmenie pooperačnej bolesti a riešenie nechirurgických pooperačných komplikácií. Práca anestéziológa patrí podľa Kneppovej k tým náročnejším. "Počas anestézie musím rozmýšľať dopredu, byť pripravená na možné komplikácie, pretože komplikácie v anestézii idú ruka v ruke s ohrozením života pacienta," poukázala lekárka.



Jej pracovný deň začína od siedmej ráno. Počas neho tak pripravuje pacientov na operácie, potom sa presunie na operačnú sálu a medzitým sleduje pooperačný stav pacientov, ktorí absolvovali operáciu v daný deň. "Máme zohratý tím na operačných sálach, operatéri sa nám síce každý deň menia, ale skvelá inštrumentárka, anestéziologická sestra a ošetrovateľ zostávajú a vytvárajú príjemnú pracovnú atmosféru," uzavrela Kneppová.