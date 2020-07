Aneuryzmu aorty treba včas diagnostikovať, inak môže byť stav fatálny

Bratislava 25. júla (TASR) – Aneuryzma brušnej aorty je jedným z najzávažnejších cievnych ochorení. Ide o vydutie v najväčšej telovej tepne a ak praskne, pacient do niekoľkých minút zomiera. Preto je dôležitá včasná diagnostika. Slovensko ročne eviduje približne 3000 pacientov s aneuryzmou aorty, pričom k adekvátnemu ošetreniu sa dostane len približne jedna desatina z nich, hovorí odborník.



Aneuryzmu aorty objaví lekár často pri rutinnom vyšetrení. „Môže si všimnúť pulzovanie v oblasti pupka alebo aneuryzmu zistí náhodne pri vyšetreniach ako RTG hrudníka či ultrazvuk brucha, na ktoré sú pacienti poslaní často pre úplne iné ochorenia,“ vysvetľuje primár oddelenia intervenčnej rádiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici Matej Vozár.



Väčšina pacientov nepociťuje žiadne príznaky, u niektorých sa môže objaviť rytmický, pulzujúci pocit v bruchu, podobný tlkotu srdca. Prudká náhla bolesť v oblasti brucha a chrbta môže naznačovať hroziace prasknutie. Pacienti s prasknutou aneuryzmou pociťujú slabosť, závrat a môžu upadnúť do bezvedomia.



Charakter aneuryzmy určuje aj liečbu. Ak má priemer do päť centimetrov, pacient chodí v pravidelných intervaloch na kontroly a sleduje možnú bolesť brucha a chrbta. Pokiaľ sa aneuryzma zväčšuje, lekári pristupujú k operačnému zákroku. Okrem klasického chirurgického zákroku, teda odstránenia poškodenej časti aorty a jej nahradenia trubičkou zo syntetického materiálu, sa využíva už aj zavedenie endovaskulárneho stentu. Ide o kovovú výstuž tepny so sieťovou elastickou štruktúrou, ktorá stabilizuje stenu cievy. Chirurgovia ho zavádzajú pomocou katétra, tenkej rúrky, cez stehennú tepnu až do aorty.



„Je to minimálne invazívny zákrok, vďaka ktorému je jeho rekonvalescencia rýchlejšia,“ priblížil Vozár. Tento postup znižuje hroziace komplikácie, skracuje čas hospitalizácie a redukuje krvné straty. Pacient sa vyhne celkovej anestézii a aj samotný zákrok trvá kratšie.



Endovaskulárna liečba by mala byť podľa odborníkov prvou voľbou aj v prípade pacientov s vážnymi kardiovaskulárnymi alebo inými pridruženými ochoreniami, ktorých zdravotný stav nedovoľuje chirurgickú rekonštrukciu aneuryzmy. „Zákrok zavedenia endovaskulárneho stentu je hradený z verejného zdravotného poistenia a vzhľadom na kratšiu hospitalizáciu pacienta predstavuje menšie finančné zaťaženie ako chirurgický zákrok,“ vysvetľuje Katarína Danková z Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED.



Najčastejšie sa aneuryzma brušnej aorty objavuje u mužov nad 60 rokov, fajčiarov, ľudí s vysokým krvným tlakom či s cievnymi ochoreniami. Väčšie riziko jej výskytu majú aj príbuzní ľudí s aneuryzmou. Muži sú ňou postihnutí trikrát častejšie ako ženy.