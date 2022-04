Angažovaní mladí Rómovia sa stretnú na kongrese

Bratislava 7. apríla (TASR) – Občiansky angažovaní mladí Rómovia budú môcť vyjadriť svoj názor na vývoj verejných politík týkajúcich sa marginalizovaných rómskych komunít a navrhnúť riešenia na ich zlepšenie. Priestor dostanú na Kongrese mladých Rómov a Rómok 2022, ktorý sa začne v piatok 8. apríla, ktorý je zároveň Medzinárodným dňom Rómov. Pripomína to Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (USVRK) na sociálnej sieti.



Počas kongresu, ktorý sa do nedele (10. 4.) koná v bratislavskej Univerzitnej knižnici, sa bude diskusia odvíjať od piatich prioritných tematických oblastí – zdravia, vzdelávania, inklúzie a antidiskriminačných politík, občianskej participácie i rozvoja kultúry a športových zručností. "Výsledkom diskusií bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia formou Deklarácie mladých Rómov a Rómok 2022 s ambíciou aplikovať tieto závery do praxe," vysvetľuje úrad splnomocnenca.



Spolu s ÚSVRK organizujú Kongres mladých Rómov a Rómok 2022 partnerské subjekty Platforma mladých Rómov, Adel Slovensko a National Democratic Institute.