Ani u jedného väzňa nebol potvrdený koronavírus

Bratislava 18. marca (TASR) – Ani u jedného väzňa a ani u jedného príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nebol do stredy potvrdený nový koronavírus. TASR o tom informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.



"V súčasnosti v zbore evidujeme viacero väznených osôb, zamestnancov aj príslušníkov zboru, ktorí sú v karanténe v súlade s ustanoveniami Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2567/2020, vydaného hlavným hygienikom SR, z titulu ich návratu zo zahraničia alebo prijatia do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Opatrením je domáca karanténa príslušníkov a zamestnancov zboru a izolácia dotknutých väznených osôb v zariadeniach zboru v súlade s protiepidemickými pokynmi," uviedla hovorkyňa.



"Na zasadnutí ústredného krízového štábu generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan požiadal zástupcov Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru SR o obmedzenie, respektíve odklad, realizácie vstupu zástupcov orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) len na prípady, ktoré neznesú odklad, pre dodržanie zákonných alebo iných opodstatnených dôvodov. V rámci protiepidemických opatrení po zasadnutí krízového štábu generálny riaditeľ zboru vydal pokyn, aby riaditelia ústavov v tejto veci kontaktovali krajské riaditeľstvá Policajného zboru, krajské prokuratúry a súdy s cieľom zváženia eskortovania väznených osôb pred OČTK, súdy a prokuratúry len vo výnimočných prípadoch," priblížila Kacvinská.



Ako zdôraznila, v prípade úkonu OČTK, sudcu, obhajcu, advokáta a inej osoby poskytujúcej právnu pomoc a ďalšej oprávnenej osoby s telesnou teplotou nad 37,5 stupňa alebo príznakmi ochorenia COVID-19 sa zváži zamedzenie vstupu do ústavu. Ak sa týmto osobám vstup povolí, vstupujú do ústavu len s rúškom na tvár.



"Zbor podľa platnej legislatívy nemôže zrušiť návštevy a úkony týkajúce sa OČTK, sudcu, obhajcu, advokáta a inej osoby poskytujúcej právnu pomoc bez príslušného rozhodnutia predsedu vlády a nariadenia hlavného hygienika SR. Eskorty obvinených a odsúdených sú realizované len v nevyhnutných prípadoch, predovšetkým do civilných zdravotníckych zariadení a do nemocnice pre obvinených a odsúdených, s cieľom diagnostiky a liečenia chorých osôb," povedala ďalej hovorkyňa.



Eskortovanie obvinených a odsúdených medzi ústavmi je realizované len v nevyhnutných prípadoch, a to najmä na základe požiadaviek súdov a OČTK, ako aj z dôvodu naplnenosti kapacitných možností ústavov. "Chceme podotknúť, že zbor nepretržite prijíma na základe rozhodnutia príslušných orgánov (súdov, prokuratúr) osoby do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody," zdôraznila.



ZVJS prijaté opatrenia pravidelne aktualizuje a zverejňuje na svojej webovej a facebookovej stránke.