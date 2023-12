Animovaný film Websterovci uspel na festivale v Belehrade

Bratislava 2. decembra (TASR) - Animovaný film Websterovci vo filme zabodoval na 1. ročníku Medzinárodného festivalu detskej televíznej kreativity s názvom Let's Grow Together. O úspechu v podobe prvého miesta na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v srbskom Belehrade 22. - 24. novembra, informuje RTVS. Verejnoprávna televízia je koproducentom oceňovaného filmu, ktorý si budú môcť pozrieť malí i veľkí diváci opäť na jej obrazovkách počas vianočných sviatkov.



Seriálová pavúčia rodinka sa po knižnom spracovaní dočkala vlastného filmu. Príbehy pavúčej rodinky prišli do slovenských a českých kín na jeseň 2022. Na malú pavúčicu Lili čaká zrejme najväčšie a najnebezpečnejšie dobrodružstvo v podobe stretnutia s človekom, s ľudským dievčatkom. "Spoločne nakoniec zisťujú, že majú veľa spoločného a ich veľkostný rozdiel nie je až taký dôležitý. Tajomstvo priateľstva sa ukrýva celkom inde," približuje RTVS film, ktorý od svojho uvedenia stihol zabodovať na viacerých medzinárodných festivaloch. Zožal úspech na 39. ročníku Medzinárodného festivalu filmov pre deti Chicago, uspel aj v Nemecku na medzinárodnom filmovom festivale pre deti a mladé publikum Schlingel, z ktorého si Websterovci odniesli Cenu divákov.



Najnovšie zabodovali na Medzinárodnom festivale detskej televíznej kreativity v Belehrade, kde získali 1. miesto v kategórii tvorby pre deti do šiestich rokov. "Cieľom festivalu je propagovať tvorbu televíznych relácií pre deti, ako aj podporovať tento druh kreativity," uvádza RTVS k festivalu. Do jeho 1. ročníka sa prihlásili verejnoprávni vysielatelia a nezávislé produkcie z 12 krajín. Okrem Slovenska boli zastúpené Česká republika, Severné Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Bulharsko a domáce Srbsko.