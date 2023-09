Bratislava 7. septembra (TASR) - Anita Soul vydáva nový album Balans. V poradí tretí album speváčky a skladateľky obsahuje 17 autorských skladieb, medzi nimi duety s Rytmusom, Kalim, Igorom Kmeťom či so speváčkami Tinou a Monikou Bagárovou. Na albume sa podieľalo viacero producentov, úpravy a celkový vzhľad skladieb má na konte samotná Anita. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Polovicu skladieb z nového albumu produkoval klavirista a producent Eugen Vizváry, ostatné skladby mali pod palcom producenti Howdy, Richard Csino aj Dar'rell Banks. O mix a master albumu sa postaral Maiky Beatz.



"Pre mňa je dôležitá rovnováha. Snažím sa udržať si správny balans, aby som dokázala skĺbiť všetko, čo robím, čo prežívam a čo na mňa pôsobí. Každý by sme si mali nájsť spôsob, akým vieme uvoľniť svoju myseľ a nájsť si príjemný čas pre seba a pre svoju selfcare. Dovoľte vašej mysli zablúdiť k všetkému krásnemu, čo sa na svete nachádza. Uvedomujem si, že nič nie je samozrejmosť a som vďačná za to, ako som požehnaná. Snažím sa udržať si balans a ísť si za svojimi cieľmi, zároveň mať na prvej priečke moju rodinu a môjho syna. Sloboda sa začína tam, kde sa končí strach z kohokoľvek a čohokoľvek," hovorí Anita Soul.







"Ľudí, ktorých som oslovila, si vážim, páčia sa mi ako umelci, páči sa mi to, čo robia a ako to robia. Lebo každý jeden, ktorý je na albume, to robí zo srdca, s láskou a žije hudbou. Mám rada talentovaných ľudí a ešte radšej s nimi niečo tvorím. Duet mám s Rytmusom, s ktorým spolupracujeme už veľa rokov a je to podľa mňa top raper a interpret. Veľmi sa teším z našej skladby Groove, ku ktorej sme nakrútili aj videoklip," dodáva Anita.