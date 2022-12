Anita Soul vydáva R&B novinku s názvom Už si môj

Bratislava 11. decembra (TASR) – Anita Soul sa v novembri vrátila na scénu so skladbou Lepšie mi je a v týchto dňoch prichádza s novinkou Už si môj. Song vyšiel v prvý decembrový deň aj spolu s videoklipom, o ktorý sa postarala speváčka a Martin Staňo z Gemini video, za kamerou bol Juraj Škula. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



Na songu sa podieľali rovnaké mená ako na novembrovej nahrávke Lepšie mi je. Pieseň vznikla v spolupráci so skladateľom Jayom Dott Cee v konečnej koprodukcii a hudobnom aranžmán, ktorý upravil hudobník a speváčkin partner Eugen Vizváry. Anite s textom vypomohla speváčka Laris Diam a o mix/master sa postaral zvukový inžinier Maiky Beatz. Anita uviedla, že sa chystá pustiť do sveta nový projekt.



"Pesnička je o láske. Láske jednoduchej a prirodzenej, takú, akú si predstavuje každý z nás a čo od nej očakáva. Okrem toho, že vo vzťahu je potrebná chémia a iskra, potrebujeme vo vzťahu cítiť dôveru, blízkosť, empatiu, bezpečné útočisko či porozumenie. To sú tie jednoduché, no veľmi podstatné veci, ktoré napĺňajú plnohodnotný vzťah, a ktoré nás robia šťastnými. Táto pesnička nadväzuje na môj singel Lepšie mi je a song Už si môj je vysvetlivka, s kým mi je lepšie a prečo, lebo všetko mi dáva a je môj," vysvetľuje myšlienku novej skladby speváčka.



Novinka Už si môj je ďalšia skladba, ktorá predznamenáva nový album. Ten má Anita v pláne vydať na jar roku 2023. "Veľmi sa teším na toto obdobie a hlavne na to, že opäť tvorím, takže ešte dokonca roka vydám skladby, ktoré budú na mojom albume a to v slovenskom jazyku. Album plánujeme vydať už začiatkom roka," doplnila speváčka.







Už si môj klip: https://www.youtube.com/watch?v=T_5eG7i4LfM