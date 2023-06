OZ Malíček venuje anjelníčky do perinatologických centier v SR

Bratislava 26. júna (TASR) - Anjelníčky môžu pomôcť rodičom pri smútení po strate ich predčasne narodeného dieťaťa. Majú podobu obrazu a rámu. Rodičia si doň môžu uložiť osobné veci dieťaťa, ktoré malo v inkubátore po predčasnom pôrode. TASR o tom informovalo občianske združenie (OZ) Malíček, ktoré anjelníčky v týchto dňoch venuje do perinatologických centier na Slovensku.



"Rodič, ktorý odchádza po predčasnom pôrode z nemocnice s prázdnou náručou, si prechádza neľahkou cestou smútenia. Pocit prázdna, beznádeje a skľučujúcej bolesti je mimoriadne silný, po istom čase však v tomto procese smútenia zohrávajú dôležitú úlohu aj spomienkové predmety," priblížila autorka projektu Veronika Kmetóny Gazdová zo združenia.



Súčasťou anjelníčka je tiež maľba. "Ilustrácia je symbolom akejsi rozlúčky s milovaným dieťatkom, no zároveň prísľubom, že na neho rodičia nezabudnú, že bolo a je súčasťou ich života a navždy bude hlboko v ich srdciach," priblížila jej autorka Monika Vasiľová. Maľbu dotvárajú verše pre rodičov. V balíčku je tiež kalendár "malíčkovských spomienkových dní", ktoré sú venované pamiatke zosnulých predčasne narodených detí a ich rodičom.



Na Slovensku sa každoročne narodí predčasne približne 4500 detí. "Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a mnohé sa nachádzajú v ohrození života," povedala predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová.