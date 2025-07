Anketa o dátume Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí je otvorená

Bratislava 19. júla (TASR) - Do ankety o prípadnej zmene dátumu pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí bude možné prispieť do konca septembra. O lehote informoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý anketu v polovici júna spustil.



"Anketa bude otvorená do 30. septembra a jej výsledky vyhodnotíme v jesenných mesiacoch," uviedla pre TASR Jarmila Brezinová z oddelenia koordinácie štátnej politiky a externej komunikácie úradu.



Dôvodom informatívnej ankety sú komplikácie, ktoré vznikajú z faktu, že súčasný, zákonom ustanovený termín (5. júl) je taktiež štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda, rovnako i Dňom Slovákov v Maďarsku, čo limituje resp. znemožňuje sa na oslavách Dňa Slovákov v zahraničí zúčastniť predstaviteľom štátu, ale aj krajanom z Maďarska. „Vznikajú tiež kolízie s inými národnými či krajanskými podujatiami a účasť zahraničných Slovákov ovplyvňuje aj dovolenkové obdobie,“ vysvetľuje ďalej ÚSŽZ.



Sledovateľov svojho webu preto požiadal o názor, či sa má zachovať súčasný termín, alebo by boli za zmenu. Jednou z možností v anketovej otázke je zmeniť termín na 17. jún, pripomínajúci vznik Svetového kongresu Slovákov, respondenti môžu však zvoliť konkrétny iný dátum.



ÚSŽZ upozorňuje, že zmena by si v každom prípade vyžiadala dlhší proces spojený s prijatím potrebných legislatívnych úprav.