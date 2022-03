ANS a VšZP budú o financovaní na rok 2022 rokovať aj v apríli

Bratislava 31. marca (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) budú v rokovaniach pokračovať aj v apríli. Na financovaní zdravotnej starostlivosti na rok 2022 sa zatiaľ nedohodli. Potvrdila to VšZP aj viceprezident ANS Igor Pramuk.



Rokovania prebiehali už počas marca. Predstavitelia ANS žiadajú o navýšenie zdrojov, odôvodňujú ho nárastom cien energií a infláciou. Upozorňovali, že pokiaľ nedôjde k dohode do konca marca, nemocnice odstúpia od zmlúv s poisťovňami.



"ANS vzhľadom na potrebu posúdiť návrhy kompenzácie mzdového navýšenia a nárastu prevádzkových nákladov v roku 2022 pre členov ANS zo strany zdravotných poisťovní požiadala všetky zdravotné poisťovne pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa aktuálne platnej zmluvy do 30. 4. 2022 za súčasných cenových podmienok," doplnila ANS v stanovisku.