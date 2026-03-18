< sekcia Slovensko
Asociácia nemocníc dosiahla so zdravotnými poisťovňami rámcovú dohodu
Hovoríme o finančnom rámci, ktorý ešte treba dopracovať, konkrétne, koľko finančných prostriedkov na aký typ zdravotnej starostlivosti pôjde, vysvetlil prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. marca (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v stredu dosiahla na rokovaniach so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou Dôvera rámcovú dohodu na financovaní. V Union zdravotnej poisťovni budú rokovania pokračovať s tým, že v pondelok (23. 3.) má prísť finálna ponuka. TASR o tom informovali z ANS.
„Hovoríme o finančnom rámci, ktorý ešte treba dopracovať, konkrétne, koľko finančných prostriedkov na aký typ zdravotnej starostlivosti pôjde. Ale ide o dohodu, ktorá by mala do veľkej miery pokrývať potreby našich členov,“ vysvetlil prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Spokojnosť s výsledkom rokovaní bude podľa ANS závisieť od toho, či si kompetentní vrátane ministerstva zdravotníctva a zákonodarcov uvedomia, že ak niečo schvália a prikážu to zo zákona vyplácať, mali by zabezpečiť aj potrebné zdroje. „Dnešné rokovania považujeme za obrovský krok vpred. Chcem poďakovať aj našim členom, ktorí sa zapojili do diskusie, a celému rokovaciemu tímu za ich úsilie,“ komentoval Pramuk.
Asociácia má stále v zálohe krízový plán. „Nateraz nevidíme dôvod, aby sme k nemu pristúpili, pokiaľ sa so zdravotnými poisťovňami dohodneme na ďalších detailoch. Avšak situácia, do ktorej sme sa dostali tento rok, nás poučila o tom, že musíme mať záložné riešenie, ktoré teraz máme pripravené,“ dodal Pramuk.
ANS pripomenula, že podľa prieskumu realizovaného medzi jej členmi vyplynulo, že 60 zo 77 členských nemocníc nemá finančné rezervy na viac ako jeden mesiac fungovania. Tieto nemocnice v súčasnosti čelia podľa asociácie vážnym problémom s financovaním zvýšených miezd a zabezpečením kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom. O výsledkoch informovala ministerstvo zdravotníctva aj zdravotné poisťovne.
Súkromná poisťovňa Dôvera pre TASR priblížila, že s ANS sa dohodla na úprave zmluvných a cenových podmienok na rok 2026. „Súčasťou dohody je, že v závislosti od vývoja financovania sektoru zdravotníctva budú ďalšie rokovania o úprave financovania prebiehať v druhej polovicu roka,“ uviedol hovorca Dôvery Matej Štepiansky. Hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová pre TASR potvrdila, že rokovania za ich poisťovňu budú s ANS naďalej pokračovať.
