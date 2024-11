M. Petko: K. Šaško by mal neodkladne otvoriť rokovania s odbormi

Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal s Lekárskym odborovým zväzom (LOZ) neodkladne otvoriť rokovania o výpovediach lekárov. Vyhlásil to prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. Zástupcovia asociácie svoje stanovisko ministrovi tlmočili na spoločnom stretnutí. Výpovede viac ako 3000 lekárov sú podľa ANS vážnym problémom.



"Vyzývame všetky zúčastnené strany ku konštruktívnemu dialógu a k hľadaniu kompromisného riešenia. Nie nemocnice, ale vláda podpisovala v roku 2022 memorandum s LOZ," vyhlásil Petko.



Asociácia navrhuje, aby sa vláda vyhla opakovaniu tých istých chýb urobených v minulosti. Predchádzajúce memorandum podľa nej neobsahovalo konkrétne požiadavky na zabezpečenie lekárov v nemocniciach, napríklad to, aby mali lekári iba jeden plný úväzok v jednom zariadení.



Ako asociácia poukázala, na udržanie systému je potrebné, aby sa vláda zaoberala aj požiadavkami nemocníc. "Nemocnice združené v ANS potrebujú v roku 2025 pokryť zvýšené náklady v sume minimálne 140 miliónov eur," pripomenul Petko. Zvýšené výdavky plynú z nárastu miezd či prevádzkových nákladov. ANS poukázala aj na pretrvávajúcu neistotu spojenú s transakčnou daňou a zvýšením DPH.



Asociácia zdôraznila, že ochota spolupracovať na riešeniach naďalej trvá. Verí, že spoločným úsilím všetkých strán bude možné nájsť spôsob, akým bude stabilita slovenského zdravotníctva zabezpečená.



Minister Šaško sa v utorok na pôde Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení stretol so zamestnávateľmi v zdravotníctve. Avizoval, že sa v najbližšom období plánuje v regiónoch stretnúť so zástupcami samospráv či odborových zväzov zdravotníctva.



Predseda LOZ Peter Visolajský v pondelok (4. 11.) informoval, že podané výpovede lekárov pribúdajú a aktuálne ich je vyše 3200. Deklaroval, že ministerstvo zdravotníctva ani vláda LOZ na ďalšie rokovanie nepozvali. Vyhlásil, že problémy chcú riešiť za rokovacím stolom. Rezort v reakcii na to uviedol, že rokovania budú pokračovať.



Lekári z nemocníc po celom Slovensku minulý týždeň začali podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Minister Šaško verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.