Asociácia nemocníc nepodporí rušenie akútnych lôžok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 2. júna (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) má výhrady voči optimalizácii siete nemocníc, ktorá je súčasťou plánovanej reformy zdravotníctva. Výhrady má voči rušeniu akútnych lôžok. Ich počet by sa podľa slov prezidenta asociácie Mariána Petka mal znížiť z 27.000 na 19.000 lôžok. Rovnako zdôraznil, že ANS je zásadne proti rušeniu nemocníc. Povedal to v stredu po stretnutí k reforme na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.Petko uviedol, že materiál bol asociácii prezentovaný po prvý raz. Vidí priestor na transformáciu najmenších nemocníc na sociálno-zdravotné zariadenia. Na margo počtu akútnych lôžok poznamenal, že aj okolité krajiny majú aktuálne viac lôžok ako Slovensko. "" poznamenal s tým, že k tejto téme budú požadovať štúdie.Riešenie vidí vo zvýšení počtu zdravotníckych pracovníkov, a to napríklad zvýšením počtu prijímaných študentov medicínskych odborov či sestier. Problémom môže byť situácia spojená s ochorením COVID-19.ANS nesúhlasí ani s tým, že by sa regionálne nemocnice museli pretransformovať na nemocnice najnižšej úrovne s jednodňovou zdravotnou starostlivosťou či doliečovaním. Regionálnych nemocníc by podľa Petka malo byť 28 až 32. Zhodnotil, že týmto krokom by sa výrazne zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre mnohých občanov, prípadne by musel podľa Petka vzrásť počet záchraniek. Výhrady má aj voči parametrom týkajúcim sa počtu výkonov.Naopak, súhlasí napríklad s centralizáciou výkonov. Navrhuje tiež, aby nemocnice s urgentným príjmom prvého a druhého typu mali "" formou záchrannej zdravotnej služby.Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová uviedla, že na Slovensku sa už ubúdanie lôžok dialo živelne. „“ zdôraznila.MZ SR je otvorené konštruktívnej debate o rôznych bodoch. Konkrétne čísla k reforme zatiaľ ministerstvo zverejňovať nechce. Urobí tak až po diskusii naprieč sektorom po finalizácii projektu. Eliášová zdôraznila, že o rušenie nemocníc v rámci reformy určite nepôjde. Hovorí, že pôjde o transformáciu akútnych lôžok na lôžka dlhodobej starostlivosti, ktoré na Slovensku momentálne chýbajú. Konzultácie o reforme sa realizujú aj naďalej.MZ SR je ochotné ustúpiť dovtedy, kým budú zachované jeho zámery. Zároveň uviedlo, že pripravuje reformu ambulantnej siete, ktorú doposiaľ verejne neprezentovalo. Cieľom reformy ambulantnej siete je zabezpečiť túto sieť tak, aby bol dostatok v tých regiónoch, kde chýba. Rovnako plánuje reformu urgentnej zdravotnej starostlivosti.Rezort si uvedomuje aj nedostatok zdravotníckeho personálu. Na MZ SR sa podľa Eliášovej aktuálne nastavujú podmienky adekvátneho platového ohodnotenia či program rezidentského štúdia, ale chce aj rozšíriť kompetencie všeobecných lekárov. Plánuje tiež zatraktívniť študijné programy.