ANS odporučí nemocniciam podpísať dodatky aj s Union ZP

Bratislava 6. februára (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) odporučila svojim členom podpísať dodatky aj so súkromnou Union zdravotnou poisťovňou (ZP). Pre TASR to potvrdil riaditeľ kancelárie ANS Miroslav Valaštík aj hovorkyňa Union ZP Kristína Baluchová.



"Potvrdzujem, že ANS po objasnení a upresnení informácií zo strany Union ZP odporučila svojim členom dodatky predložené Union ZP podpísať," uviedol pre TASR Valaštík.



Rada ANS minulý týždeň odporučila nemocniciam podpísať dodatky so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, s výhradami aj so súkromnou ZP Dôvera. S Union ZP odporučila dodatky nepodpísať, pretože ich považovala za nevýhodné. Podľa Union ZP mohol byť postoj ANS výsledkom vzájomného nedorozumenia.