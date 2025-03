Asociácia nemocníc poukázala na zaobchádzanie pri transakčnej dani

Bratislava 13. marca (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne poukázala na nerovnaké zaobchádzanie a porušenie princípu rovnosti pri aplikácii transakčnej dane u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uviedol to vo štvrtok prvý viceprezident ANS Igor Pramuk. Pripomenul, že asociácia podala v tejto veci podnet na Európsku komisiu (EK).



"K tomuto podaniu sa pridala v zásade takmer celá zdravotnícka sekcia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), to znamená asociácia súkromných lekárov, združenie ambulantných poskytovateľov a ďalší. Svedčí to o tom, že princíp nerovnakého zaobchádzania, ktorý vidíme v aplikácii tejto transakčnej dane medzi možno 40.000 zamestnancami zdravotníckej sekcie AZZZ, a to, ako štát pristupuje k svojim zariadeniam, je jednoznačné porušenie princípu rovnosti," uviedol Pramuk.



Prvý viceprezident ANS upozornil na nerovnaké zaobchádzanie pri aplikácii transakčnej dane u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Nemôžme rozdeľovať, kto je náš a kto nie je náš. Buď máme v rovnakom segmente rovnaké podmienky, rovnaké ciele, alebo potom niekoho budeme zvýhodňovať a budeme sa tváriť, že je to v poriadku. Nie je to v poriadku a o tom hovorí aj EK," dodal.



Podanie podnetu na EK pre diskriminačné uplatňovanie transakčnej dane v zdravotníctve avizovala ANS ešte vo februári. Podnet sa má týkať nerovnakého zaobchádzania so zdravotníckymi zariadeniami, keďže niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú od tejto dane oslobodení, no iní ju musia platiť.