Asociácia nemocníc: Ponuka ministerstva pre LOZ je veľmi korektná

Bratislava 17. decembra (TASR) - Ponuka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre Lekárske odborové združenie (LOZ) je podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) veľmi korektná. Šéf ANS Marián Petko vyzýva obe strany, aby sa dohodli. Rovnako lekárov, aby stiahli výpovede a zostali pri pacientoch. Uviedol to po utorkovom zasadnutí Rady ANS.



"Vyzývame aj lekárov, v dobrom ich prosíme, aby zvážili ďalšie kroky a ostali pri pacientovi. Lebo ak nedajbože príde k jednému úmrtiu pacienta, môžu nastúpiť iné zložky, ktoré budú skúmať, koho je to zodpovednosť a kto to spôsobil," povedal Petko. Rovnako vyzýva LOZ a vedenie rezortu, aby sa dohodli. "Z nášho pohľadu si myslíme, že ponuka, ktorá zaznela zo strany ministerstva, je veľmi korektná. Treba ju právne podchytiť," dodal.



Petko zopakoval, že približne na desiatich požiadavkách lekárskych odborárov je zhoda s príslušným ministerstvom. Spomedzi ďalších asociácia nesúhlasí napríklad s trestnoprávnou zodpovednosťou pre riaditeľov nemocníc. Nevyriešené sú podľa ANS asi štyri požiadavky, na ktoré je potrebný legislatívny proces, pri ktorom ani rezort nevie garantovať, že budú schválené. "Hovoríme, že je treba prijať uznesenie vlády, ktorým sa zaviaže, že tento proces sa začne tak, aby bol v prvom - druhom kvartáli budúceho roka realizovaný s chladnými hlavami," ozrejmil. Zdôraznil, že ide o body, ktoré vyžadujú riadnu diskusiu. Zároveň dodal, že aj v sporných požiadavkách vrátane otázky valorizácie platov lekárov navrhlo ministerstvo korektnú ponuku.



Kľúčové je podľa neho upokojiť situáciu a začať hovoriť o pacientovi. Prezident ANS upozornil, že pri výpovediach lekárov z nadčasov je možnosť nemocníc zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti skoro nulová. "Toto nie je len zodpovednosť právna a iná ministerstva a LOZ, je to aj zodpovednosť každého jedného lekára, ktorý mnohokrát v dobrej viere, čo vôbec nespochybňujeme, chcú, aby bol systém iný ako doposiaľ," poznamenal Petko. Podotkol, že každému v sektore ide o zlepšenie systému. Vízia ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) by podľa neho mohla žiadané zmeny priniesť. Dodal, že nemocnice v ANS zatiaľ neevidujú žiadne výpovede lekárov z nadčasových služieb.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Minister zdravotníctva tvrdí, že s LOZ po pondelkovom (16. 12.) rokovaní identifikovali päť - šesť kľúčových bodov, aby dospeli k dohode. Aj odborári tvrdia, že robia všetko preto, aby sa dohodli čo najskôr. Rokovania pokračujú aj v utorok.