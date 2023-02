ANS: Požadované zvýšenie miezd nezdravotníckym pracovníkom je nereálne

Bratislava 17. februára (TASR) - Požadované zvýšenie miezd pre nezdravotníckych pracovníkov v nemocniciach je aktuálne nereálne. Pre TASR to uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko v reakcii na návrh Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS). Nemocnice podľa Petka v súčasnosti nevedia, či vôbec budú schopné vykryť zákonné zvýšenia platov pre všetok personál. "Je naším záujmom udržať si zamestnancov, ale na druhej strane, nemôžeme halabala zvyšovať, lebo to nemáme kryté," doplnil.



Petko pripomenul, že začiatkom roka došlo k zvýšeniu platov všetkých zamestnancov, teda zdravotníckych aj nezdravotníckych. "Je jasné, a na to sme upozorňovali ešte koncom minulého roka, že nožnice medzi zdravotníckymi a nezdravotníckymi zamestnancami sa rozšírili oveľa viac, pretože kým u nezdravotníckych je priemerné zvýšenie asi o osem percent, u zdravotníckych okolo 20 percent," vysvetlil.



Potvrdil, že na tohtotýždňovom rokovaní zástupcovia SOZ ZaSS opakovane predostreli požiadavku na ďalšie zvýšenie platov pre nezdravotníckych pracovníkov. "Naša odpoveď bola, že ich zvýšenie momentálne pokladáme za nereálne, lebo požadujú naozaj výrazné zvýšenie. Rokujeme o tom, ale kým nemáme uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami a nemáme vykryté minimálne zákonné zvýšenia, nemôžeme sa baviť o ďalších, lebo to nemáme z čoho platiť," uviedol.



ANS podľa Petka aktuálne čaká na stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj zdravotných poisťovní. Pripomenul, že na pokrytie zákonom zvýšených platov nemocnice potrebujú 242 miliónov eur. "Čo je síce validované ministerstvom zdravotníctva, ale zatiaľ to nie je potvrdené a zdravotné poisťovne nám stále nepredložili definitívny návrh, ako sa na to budú skladať," ozrejmil. Dodal, že januárové mzdy boli nemocnice schopné zaplatiť len vďaka preddavkom od zdravotných poisťovní.



Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb žiada od marca vyššie mzdy pre nezdravotníckych pracovníkov v nemocniciach. Upozorňuje, že ak nedôjde k zmene, mnohí zamestnanci sú pripravení podať hromadné výpovede. Rokovania majú pokračovať budúci týždeň.