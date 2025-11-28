< sekcia Slovensko
ANS rešpektuje konsenzus pri sadzbách, stále však vníma napätie
Asociácie zdôrazňuje, že bude pozorne sledovať reálny dosah nových sadzieb na financovanie nemocníc a na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov v regiónoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. novembra (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) berie na vedomie rozhodnutie riadiaceho výboru Centra pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG) a rešpektuje dosiahnutý sektorový konsenzus pri nastavovaní základných sadzieb pre nemocnice na rok 2026. Výsledné rozloženie sadzieb však podľa asociácie naďalej vytvára napätie medzi jednotlivými poskytovateľmi. TASR o tom informovali z ANS.
„Vo vzťahu k okresným a regionálnym nemocniciam nepovažujeme kompromis za spravodlivý a do budúcnosti očakávame návrat k zbližovaniu sadzieb. O 23 percent vyššia základná sadzba pre najväčšie štátne nemocnice voči základnej sadzbe pre menšie nemocnice tento cieľ zatiaľ nenapĺňa,“ konštatuje ANS.
Asociácie zdôrazňuje, že bude pozorne sledovať reálny dosah nových sadzieb na financovanie nemocníc a na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov v regiónoch. Avizuje pripravenosť konštruktívne rokovať o ďalších úpravách systému DRG tak, aby bol dlhodobo udržateľný a spravodlivý pre všetky typy nemocníc. Diskusia o základných sadzbách na budúci rok však podľa asociácie zodpovedala náročnosti a významu samotnej témy.
„Oceňujeme, že až na lekárskych odborárov pristúpili k výslednej dohode všetci aktéri s vysokou mierou kompetentnosti a zodpovednosti, čo vytvára pozitívnu perspektívu na ďalšie systémové riešenia v budúcnosti,“ odkázala ANS.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok informovalo, že riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026. Podľa ministerstva sa tak nastoľuje spravodlivé financovanie nemocníc. Schválený návrh podľa rezortu stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon a, naopak, znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť.
„Vo vzťahu k okresným a regionálnym nemocniciam nepovažujeme kompromis za spravodlivý a do budúcnosti očakávame návrat k zbližovaniu sadzieb. O 23 percent vyššia základná sadzba pre najväčšie štátne nemocnice voči základnej sadzbe pre menšie nemocnice tento cieľ zatiaľ nenapĺňa,“ konštatuje ANS.
Asociácie zdôrazňuje, že bude pozorne sledovať reálny dosah nových sadzieb na financovanie nemocníc a na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov v regiónoch. Avizuje pripravenosť konštruktívne rokovať o ďalších úpravách systému DRG tak, aby bol dlhodobo udržateľný a spravodlivý pre všetky typy nemocníc. Diskusia o základných sadzbách na budúci rok však podľa asociácie zodpovedala náročnosti a významu samotnej témy.
„Oceňujeme, že až na lekárskych odborárov pristúpili k výslednej dohode všetci aktéri s vysokou mierou kompetentnosti a zodpovednosti, čo vytvára pozitívnu perspektívu na ďalšie systémové riešenia v budúcnosti,“ odkázala ANS.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok informovalo, že riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026. Podľa ministerstva sa tak nastoľuje spravodlivé financovanie nemocníc. Schválený návrh podľa rezortu stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon a, naopak, znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť.