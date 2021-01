ANS: Zdravotnícky systém sa musí zomknúť, vláda by mu mala pomôcť

Bratislava 7. januára (TASR) - Zdravotnícky systém sa musí zomknúť a vláda by mala prestať hľadať vinníkov situácie v nemocniciach a sektoru pomôcť. Vo svojom stanovisku na to vyzvala Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). TASR o tom informoval Miroslav Valaštík, riaditeľ Kancelárie ANS.



Situácia vo viacerých slovenských nemocniciach je vážna. V zdravotníckych zariadeniach patriacich pod ANS bolo k 5. januáru hospitalizovaných 1265 pacientov, čo je 44,1 % zo všetkých hospitalizovaných na ochorenie COVID-19. "Z toho je na pľúcnej ventilácií 106 pacientov, čo je 42,9 % zo všetkých takto liečených pacientov. Navyše, čísla hospitalizovaných a pacientov na pľúcnej ventilácii každým dňom rýchlo stúpajú," upozornil Valaštík.



Zdôraznil, že asociácia v situácii, keď takmer polovica všetkých pacientov s novým koronavírusom leží v súkromných nemocniciach, považuje za neprijateľné, aby tieto neštátne nemocnice boli obviňované z nedostatočnej participácie na boji s pandémiou. "Viaceré 'neštátne' nemocnice sú pod náporom infikovaných pacientov na pokraji kolapsu a mali či majú desiatky infikovaných zdravotníkov," pripomenul Valaštík.



ANS preto žiada vládu, aby zrýchlila proces očkovania populácie a bola dôraznejšia pri vymáhaní dodržiavania opatrení. "Apelujeme na to, aby sa celý sektor zomkol a nekládol si vzájomne polená pod nohy. Je načase, aby vláda prestala nezmyselne vytvárať či hľadať vinníkov tejto situácie, ale podnikla kroky, ktoré naopak celému sektoru pomôžu zvládnuť túto kritickú situáciu," dodal Valaštík.