ANS: Zdravotníctvo potrebuje v tomto roku 200 miliónov eur navyše

Bratislava 15. novembra (TASR) - Zdravotníctvo potrebuje v tomto roku asi 200 miliónov eur navyše. Zvýšené náklady spojené s infláciou nevedia zdravotné poisťovne nemocniciam kompenzovať. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) preto žiada dofinancovanie sektora tak, aby sa náklady vykryli. Upozornila na to po pondelkovom rokovaní (14. 11.) so zdravotnými poisťovňami.



"Súčasný stav bez adekvátnych finančných prostriedkov a okamžitých riešení môže ohroziť poskytovanie akútnej aj neakútnej zdravotnej starostlivosti. V najhoršom prípade môže dostať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do platobnej neschopnosti a vážnych finančných problémov," skonštatovala. Asociácia zároveň víta intenzívnu diskusiu o pomoci s cenami energií, ktoré však podľa nej tvoria len časť zvýšených nákladov.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa pre TASR po rokovaní uviedla, že malo len informatívny charakter s cieľom oboznámiť sa o aktuálnej situácii v zdravotníctve, reálnych potrebách členov ANS a vízii na rok 2023. "Obe strany začali rokovania s výrazným predstihom, aby dokázali včas reflektovať na vzájomné potreby, požiadavky a možnosti ich naplnenia," doplnila manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová. Zmluvy s nemocnicami združenými v ANS podľa jej slov platia do konca júna.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera pre TASR priblížila, že rokovania o cenových podmienkach na rok 2023 ešte budú pokračovať. Zároveň upozornila, že zvýšenie úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto roku nie je možné. "Aj napriek poslednému dofinancovaniu zdravotníctva v sume 86 miliónov eur sa predpokladá strata v sektore verejného zdravotného poistenia až na úrovni 170 miliónov eur," vysvetlil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



Aj súkromná Union zdravotná poisťovňa zdôraznila potrebu ďalšieho dofinancovania zdravotníctva. "Union je a vždy bol pripravený smerovať svoje disponibilné zdroje k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí prevezmú starostlivosť o našich poistencov v zmysle pravidla, že peniaze majú ísť za pacientom. Na kompenzáciu ďalších zvýšených nákladov spojených s infláciou by bolo potrebné však ďalšie dofinancovanie sektoru," dodala pre TASR hovorkyňa Kristína Baluchová.