ANS chce, aby financie z plánu obnovy išli aj do regionálnych nemocníc

Bratislava 9. mája (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) žiada, aby investície z plánu obnovy išli aj do regionálnych nemocníc. Hrozí podľa nej, že môžu skončiť len vo vybraných štátnych nemocniciach. Asociácia preto spustila kampaň Pomôž svojej nemocnici, v ktorej ich môžu občania podporiť.



"Požadujeme, aby prostriedky z plánu obnovy boli rozdelené spravodlivo a len na základe pripravenosti projektov a požiadaviek, vyplývajúcich zo schválenej reformy optimalizácie siete nemocníc," uviedla. Pre čerpanie prostriedkov žiada transparentné pravidlá.



Vláda podľa ANS plánuje alokovať takmer všetky prostriedky z plánu obnovy pre zdravotníctvo na výstavbu nemocnice v Bratislave. "Je otázne, či sa budú môcť regionálne nemocnice uchádzať o financie z plánu obnovy," skonštatovala. Zdôraznila tiež, že práve regióny pandémia ochorenia COVID-19 najviac zasiahla.



Ak by čerpanie prostriedkov smerovalo len do vybraných štátnych nemocníc, bolo by to podľa ANS diskriminačné, ale narážalo by to aj na časové obmedzenie čerpania. Za prípad premrhania stoviek miliónov eur označila projekt bratislavskej nemocnice na Rázsochách.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.